Firefox tipahti kolmanneksi selainkisassa

Syynä tähän on, joka on viimeisen vuoden aikana käynyt läpi merkittävän kasvojen kohotuksen. Selain pohjautuu nykyisin samaan Chromium-moottoriin kuin Chromekin, mutta Microsoft on myös puskenut selaimeen toiminnallisuuksia, joilla se pyrkii erottumaan kilpailijoistaan.Edgen markkinaosuus onkin ollut hurjassa kasvussa: sitä käytti aktiivisesti vuosi sitten ainoastaan 0,57% globaaleista käyttäjistä, luvun hypätessä 2021 maaliskuussa jo hurjaan 8,03% osuuteen. Ja kysymys on nimenomaan selainta käyttävistä käyttäjistä, ei niistä, keillä selain sattuu olemaan Windowsissa asennettuna.Tilastoja on monia, mutta myös toisen tilastoja ylläpitävän tahon, StatCounterin, mukaan Edge on kiilannut jo Firefoxista ohi. StatCounterin tilastoissa Edgen ja Chromen väliin kuitenkin änkeää vielä Macin Safari-selain.Suomessa tilasto on eri : meilläkin Chrome pitää kärkipaikkaa, mutta Firefox on Suomessa edelleen kakkospaikalla 12,4% osuudella. Kolmosena Suomessa on Safari ja neljäntenä Edge, 7,3% osuudella. Suomessakin Edgen kasvu on ollut hurjaa: vuotta aiemmin selain nappasi itselleen vain 0,44% osuuden.Myös Suomessa Firefoxin suosio luisuu: vuosi sitten maaliskuussa Firefoxia käytti vielä 16,1% käyttäjistä - nyt enää 12,4%. Edgen kasvu onkin ollut Suomessa pitkälti pois juurikin Firefoxilta, muiden selainten pitäessä pitkälti asemansa.