Tilaatko Disney+, Netflixiä, HBO:ta, Paramounttia, ..? ScreenHits voi olla juuri se mitä tarvitset

Käytännössä ScreenHits toimii siten, että palvelun kautta kirjaudutaan kaikkiin niihin suoratoistopalveluihin, joita kotitalous valmiiksi jo tilaa. ScreenHits luo sitten yhden näkymän, josta löytyvät kaikki käytössä olevien palveluiden sisällöt, yhdestä paikasta. Eli hakemalla sarjoja tai elokuvia, tuloksiin tulee hakutulokset kaikista suoratoistopalveluista, joista käyttäjä jo maksaa.Lisäksi suosittelut ovat laajempia, eli ScreenHits pyrkii löytämään suositteluja kaikista niistä palveluista, joita katsojalla on jo käytössä - ja oppii katsotusta sisällöstä, riippumatta siitä, minkä suoratoistopalvelun sisältöä se on ollut.Varsinaiset suoratoistopalvelut on häivytetty pitkälti taustalle ja ScreenHits ei olekaan vain linkkikokoelma, joka ohjaa aina valittua sarjaa katsomaan kyseiseen palveluun. Sen sijaan ScreenHits on sovellus, joka toimii ikään kuin kaiken yhteen paketoivana kokoelmana. ScreenHits itsessään maksaa Britanniassa 1,99 puntaa kuukaudessa eli noin 2,30 euroa. Hinnalla saa sovelluksen sekä kaikki vapaasti katseltavissa olevat brittiläiset TV-kanavat.Sovellus on saatavilla PC:lle, Macille, Androidille, iPadille, Chromecastille sekä Amazonin Fire Stickille. Lisäksi sovellus on tulossa vielä tämän vuoden aikana myös mm. Roku-laitteille, Apple TV:lle sekä useisiin älytelevisioihin.Aiheesta uutisoineen mukaan ScreenHits on onnistunut keräämään jo pian julkaisunsa jälkeen 250 000 maksavaa tilaajaa ja 800 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Yhtiön bisnesmalli on pitkälti siinä, että sen kautta voi myös tilata uusia suoratoistopaketteja, joista yhtiö saa tilauksen yhteydessä siivun itselleen. Tällä hetkellä ScreenHits toimii ainoastaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mutta yhtiö aikoo laajentaa 23 uuteen maahan vielä tämän vuoden aikana.Tuettuja suoratoistopalveluita ovat mm. Netflix, Disney+, Paramount Plus, Amazon Prime sekä HBO. Pienenä lisäbonuksena ScreenHits tarjoaa myös mahdollisuuden ns. party-tilalle, eli kahdessa eri osoitteessa voidaan katsoa samaa sarjaa täsmälleen samaan aikaan - ScreenHitsin tarjotessa päälle myös pikaviestitoiminnot, joilla sarjaa tai elokuvaa voi kommentoida etäystävälleen.Palvelu ei ole siis vielä saatavilla Suomessa, mutta tietoja palvelusta löytyy yhtiön kotisivuilta