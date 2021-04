Oikeus: Evästeet on pakko kysyä, Traficomin linjaus oli väärä

Eurooppalaisen-lain tultua voimaan piti suomalaistenkin verkkopalveluiden alkaa kysymään käyttäjiltään suostumus selainten evästeiden - eli tuttavallisemmin keksien - tallettamiseen ja käyttöön. Mutta sittenlinjasi että niin ei kaikissa tilanteissa täydy tehdäkään.Traficomin näkemyksen ja ohjeistuksen mukaan riitti, että käyttäjä voi itse hallinnoida evästeitä selaimensa asetuksista. Ohjeistuksesta tuli monelle verkkopalvelulla ohjenuora, jonka mukaan on toimittu tähänkin saakka. Osa palveluista taas on siirtynyt vahvaan suostumuksen kysymiseen, pitkälti kansainvälisten mainosverkkojen vaatimuksesta.Yksityishenkilö vei Traficomin ohjeistuksen ja Traficomin omat sivutoikeuteen, koska ne noudattivat nimenomaan Traficomin omaa ohjeistusta: riittää, että käyttäjä voi säädellä evästeitään selaimen asetuksista, erillistä suostumuskyselyä ei vaadita.Helsingin hallinto-oikeus oli tuoreessa päätöksessään sitä mieltä, että Traficomin evästekäytännöt eivät olleet lainmukaisia, vaan käyttäjältä pitää saada nimenomainen suostumus evästeiden käytölle. Hallinto-oikeuden mukaan se ei voi osoittaa käyttäjän suostumusta, että hänen selaimessaan ovat evästeet oletusarvoisesti sallittuina, sillä evästeitä käytetään laajalti eri tarkoituksiin.Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että Traficomin on muutettava ohjeistustaan ja omia käytäntöjään. Ja käyttäjän näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikkien verkkosivustojen pitää pompauttaa esiin evästekysely - niidenkin, jotka eivät niin ole aiemmin tehneet. Luonnollisesti on olemassa kourallinen sivustoja, jotka eivät käytä evästeitä lainkaan, mutta jo vaikkapa-tilastomittauksen käyttö vaatii niiden käyttöä sivustolla.