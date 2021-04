Uudet Sony Bravia XR -televisiot sisältävät huippulaadukkaita elokuvia - tällainen on Bravia Core -palvelu

Bravia Core on kehitetty yhteistyössä Sony Pictures Entertainmentin (SPE) kanssa ja sen kerrotaan yhdistävän viihteen ja teknologian. Bravia Core sisältää laajan valikoiman SPE:n uusimpia huippu- ja klassikkoelokuvia sekä suurimman IMAX Enhanced -kokoelman. Lisäksi Bravia Core sisältää paljon ekstramateriaalia, kuten kulissien takaista dokumenttikuvaa, haastatteluita ja paljon muuta.IMAX Enhanced viittaa sisältöön, joka on optimoitu Sonyn digitaalisen median IMAX-remasterointitekniikalla ja tarjoaa parempilaatuista 4K HDR -sisältöä."IMAX Enhanced on paras tapa kokea suurelokuvien tarjoamaa viihdettä leffateattereiden ulkopuolella. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Sony Picturesin ja DTS:n kanssa remasteroidaksemme yli 50 IMAX Enhanced -elokuvaa, jotka tarjoavat huippulaadukasta kuvaa ja koko kuuloalueen laajuista puhdasta äänentoistoa Sony BRAVIA XR -laitteilla. Olemme äärettömän innoissamme siitä, että pääsemme jatkamaan IMAX Enhanced -valikoiman laajentamista BRAVIA COREssa, emmekä malta odottaa, että pääsemme tuomaan parhaisiin striimaussisältöihin ja viihdelaitteisiin kaiken sen, mitä kuluttajat IMAXissa rakastavat", kertoo IMAX Corporationin IMAX Postin johtajaLisäksi Bravia Core käyttää-teknologiaa ensimmäisenä koko toimialalla, ja saavuttaa lähes häviötöntä UHD BD -verrattavaa laatua jopa 80 Mbps striimauksella. Korkealaatuisimman Pure Stream:in käyttö vaatii vähintään 115MB/s nettiyhteyden.Bravia Core ei kuitenkaan ole perinteinen kuukausimaksullinen palvelu, sillä se ei sisällä ollenkaan maksutapaa.Bravia XR -television omistajat saavat oston mukana Bravia Core -krediittejä, joilla voi lunastaa katseltavaa yli 300 elokuvan valikoimasta. A90J- ja Z9J -televisioiden mukana tulee 10 elokuvakrediittiä ja muiden BRAVIA XR -mallien (A80J, A83J, A84J, X95J, X90J, X92J, X93J ja X94J) mukana 5. Yksi krediitti riittää yhden elokuvan hankkimiseen.Nämä krediitit ovat voimassa 12 kuukautta siitä hetkestä, kun ne lisätään Bravia Core -tilille. Krediiteillä katsottavaksi lunastettuja elokuvia voi katsella niin monta kertaa kuin haluaa 23. helmikuuta 2026 asti.Television ostajat saavat kuitenkin lisäksi väliaikaisen pääsyn Bravia Core Subscription Video-on-Demand -sisältöön. Z9J:lle ja A90J:lle pääsyä tarjotaan 24 kuukautta. A80J:lle, A83J:lle, A84J:lle, X95J:lle, X90J:lle, X92J:lle, X93J:lle ja X94J:lle puolestaan 12 kuukautta. Näitä elokuvia voi katsella jopa 4K HDR -laadulla.Tilaus alkaa käyttäjän rekisteröityessä Bravia Core -tilille. Kun väliaikainen tilausaika päättyy, pääsy Subscription Video-On-Demand -sisältöihin loppuu. Sonyn käyttöehtojen mukaan uusiminen voi olla mahdollista, mutta tämä edellyttää Bravia Core -palvelun tarjoajan kanssa tehtävää sopimusta.Lisätietoa saa täältä