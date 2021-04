Arvostelu: Roborock S5 Max -robotti-imuri, joka myös moppaa

Millainen Roborock S5 Max on?

Tekniset tiedot

Vesisäiliön koko 290 ml Pölysäiliön koko 480 ml Imuvoima 2 000 Pa Akku 5 200 mAh

(kesto noin 150 minuuttia, latausaika noin 3--5 tuntia) Paino 3,5 kg Mitat 35,3 mm (pyöreä, mitta leveimmältä kohdaltaan) x 9,7 mm (korkeus) Muuta Robotti-imurin ja robottimopin yhdistelmä; WiFi 2,4 GHz Hinta noin 400 euroa (tarkista päivän hinta täältä)

Roborock S5 Maxin käyttöönotto

Roborockin sovellus

Mitä kaikkea Roborockin sovelluksella voi tehdä?

Toiminta imuroitaessa

Toiminta mopatessa

Toiminta, kun mopataan ja imuroidaan yhtä aikaa

Miten robottia pitäisi käyttää?

Akkukesto ja latausajat

Matot ja Roborock S5 Max

Muut esteet

Siivousjälki imuroitaessa



Roborock S5 Max siivoamassa kissanhiekkaa





kuvat ohuella nukalla varustetusta matosta, jossa kissanhiekkaa, ennen ja jälkeen imuroinnin

Siivousjälki mopatessa

Roborockin äänenvoimakkuus / melu

Lemmikit





kissan vessan ympärystä ennen ja jälkeen imuroinnin



robottia pitää toisinaan muistaa myös siivota - kuvassa sivuharja parin kuukauden puhdistamattoman pätkän jälkeen

Pölysäiliön tyhjennys

Muut havainnot

Millaiseen kotiin Roborock S5 Max sopii?

Yhteenveto

Kannattaako Roborock S5 Max ostaa?

Plussat

Erinomaiset karttaominaisuudet

Hyvä siivousjälki tasaisilla alueilla

Hyvä siivousjälki matoilla

Puhdistaa lemmikkien karvat tehokkaasti

Monipuolinen sovellus

Sopii myös isoon kotiin

Iso akku

Hinta on oikea ominaisuuksiin nähden

Miinukset

Sovelluksen käyttöliittymä on sekava Sovellusta ei ole saatavilla suomeksi

Moppiosa pitää käytännössä irroittaa imuroinnin ajaksi

Ei ilmoita täyttyneestä pölysäiliöstä

Ei ilmoita tyhjentyneestä vesisäiliöstä

Inhoaa räsymattoja

Seinän vierustojen, nurkkien ja huonekalujen jalkojen vierellä siivousjälki on kehnohkolla tasolla

Tähdet

Roborock on kiinalainen yhtiö, jonka taustalla on häärinyt sekä rahoittajana että teknologiakumppanina kiinalainen. Tämä yhteistyökuvio on aiheuttanut monenlaista mielenkiintoista kulmaa Roborockin tuotteisiin. Ensinnäkin, monet jälleenmyyjät myyvät tuotetta suoraan-nimellä, vaikka yritys ei sinänsä Xiaomiin kuulukaan.Lisäksi Roborock yhdistyy Xiaomin älykodin maailmaan saumattomasti ja se käyttääkin pilkulleen samaa mobiilisovellusta kuin Xiaomin omat, Mi -brändillä myytävät, robotti-imurit.Testasimme Roborock S5 Maxia kolmessa eri kohteessa syksystä 2020 kevääseen 2021 saakka. Mukana testissä oli sekä "helppoa" toimistokohdetta että monipuolista lemmikkikotia, jotta testituloksista saataisiin mahdollisimman kattavat.Samalla kyseessä on toinen koskaan testaamamme robotti-imurin ja -mopin yhdistelmä, joten osasimme varautua tiettyihin asioihin robotin testijakson aikana.Roborock toimitetaan varsin näyttävässä ja myyvässä pakkauslaatikossa, jossa kerrotaan estoitta laitteen hienouksista.Robotti on päältä katsottuna hyvin perinteistä robotti-imurien muotokieltä muistuttava: pyöreä kiekko, jossa on pari nappia. Testissämme ollut yksilö oli väriltään musta ja samalla myös erittäin kiiltäväpintainen - joka aiheutti omat ongelmansa tuotekuvien ja laitteen päälle kertyneen näkyvän pölyn kanssa kuukausien mittaan. Roborock S5 Maxia myydään myös valkoisena, joka sekin on kiiltäväpintainen.Robotin päällä on vain kaksi painiketta: käynnistyspainike sekä kotipainike. Näistä käynnistyspainike tekee sen, minkä olettaa voisikin: käynnistää tai pysäyttää robotin toiminnan. Kotipainikkeella robotin taas voi ohjata siirtymään takaisin kotiinsa, eli lataustelakkaansa.Silmiinpistävin seikka laitteen päällä on kuitenkin varsin muhkea lidar-kohouma, jossa sijaitsee laitteen valotutka eli lidar. Lidarin avulla Roborock osaa suunnistaa asunnossa ja osaa kartoittaa sen.Päältä Roborockin kansi aukeaa helposti ja ilman mitään mekanismeja. Kannen alta paljastuu laitteen pölysäiliö sekä pieni työkalu, jolla robottia itseään voi tarvittaessa puhdistaa.Pohjasta katsottuna Roborock S5 Max on sieltäkin hyvin perinteisen robotti-imurin näköinen. Kulmasta löytyy pieni sivuharja, joka siivoaa seinänvierustat ja nurkat ja laitteen keskellä pohjassa on kirkkaan punainen päätela, joka irrottaa lian lattiasta.Aivan laitteen alareunasta löytyy kuitenkin merkittävä ero suurimpaan osaan robotti-imureita verrattaessa: iso, koko laitteen leveydelle jakautuva vesisäiliö. Valitettavasti fyysisestä koostaan huolimatta vesisäiliö on tilavuudeltaan kuitenkin varsin vaatimaton, alle 3 desilitraa.Pohjaan saadaan naksautettua tarvittaessa kiinni mukana toimitettava moppilevy, jolla robotin se toinen ominaisuus, eli moppaus, saadaan käyttöön. Moppi napsahtaa paikoilleen vaivatta ja sen irrottaminenkin on erittäin helppoa.Käyttöönotto on varsin suoraviivainen projekti ja noudattaa samaa rataa oikeastaan kaikkien muidenkin "älykkäiden" robotti-imurien kanssa.Ensin robotille etsitään sopiva kotipesä: paikka josta se pääsee kulkemaan vapaasti asuntoon ja palaamaan takaisin latausta varten. Luonnollisesti latausaseman lähistöltä olisi syytä löytyä myös sähköpistorasia laturia varten.Kun sopiva paikka on robotille löytynyt, se asetetaan latautumaan täyteen ja keskitytään sillä välin asentamaan puhelimeen vaadittava sovellus.Puhelimeen siis asennetaan Roborockin oma sovellus - tai halutessaan Xiaomin vastaava. Kumpikin sovellus toimii täsmälleen samalla tavalla, ainakin tällä hetkellä. Sovellus on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.Sovelluksen käyttöönoton jälkeen se yhdistetään ohjeiden mukaan robottiin. Tässä kohdassa Roborock pariin otteeseen hankasi vastaan ja yhdistäminen ei meinannut ensi alkuun onnistua, mutta tästä selvittiin muutaman yrityksen jälkeen.Roborock vaatii luonnollisesti kodista langatonta lähiverkkoa toimiakseen kuten sen pitäisi. Älykästä robotti-imuria ei siis kannata hankkia kotiin, jossa WiFiä ei ole tarjolla - iso osa robotin potentiaalista hukataan muutoin.Kun robotti on latautunut täyteen ja sovelluksen kanssa tultu sinuiksi, kannattaa raivata asunto pitkälti vapaaksi kaikesta ylimääräisestä ja aukoa sille ovet kaikkiin niihin huoneisiin joihin se on tarkoitus jatkossa päästää edes ajoittain. Ensimmäisen ajon aikana Roborock luo asunnosta kartan, josta on suunnattomasti hyötyä myöhemmin.Kuten mainittiin, on Roborockin sovellus täsmälleen sama kuin Xiaominkin. Niin hyvässä kuin pahassakin.Sovellus suorastaan pursuaa ominaisuuksia ja mahdollisuuksia säätää robotin toimintaa haluamallaan tavalla. Mutta samalla se on sekavuudeltaan kuin pahimmista nokiainsinöörin päiväunista repäisty: kaikki sinänsä pelaa, mutta sovellusta todellakin käytetään sovelluksen tarpeiden mukaan, ei käyttäjäystävällisesti.Sen lisäksi, että sovellus on varsin kaoottisesti insinöörilähtöinen, ei se ole myöskään saatavilla suomeksi. Valitettavasti tätä sovellusta en haluaisi opettaa vanhempiani käyttämään, vaikkakin aivan perustoiminnot, kuten imuroinnin aloittaminen, onnistuvat helposti.Sekavuutensa vastapainoksi sovellus tarjoaa hurjan määrän tapoja räätälöidä asetuksia ja robotin toimintaa.Tärkein kohta on kuitenkin ajastusten asettaminen. Robotti on selkeintä ajastaa siivoamaan joka päivä, mielellään siten, että kotona ei ole ketään. Tähän Roborockin sovellus tarjoaa erittäin toimivat työkalut: ajastusten tarkkakin säätö on helposti tehtävissä.Päänäkymässä löytyvät kunkin siivouskerran säädöt moppauksen ja imuroinnin osalta. Eri tehotasoja on hurja määrä: neljä eri moppaustehokkuutta ja viisi eri imurointitehokkuutta. Kumpaakin asetusta voi säätää vapaasti, eli haluttaessa että Roborock lähinnä moppaa kuivunutta tahraa lattiasta, voidaan imurointiteho asettaa alimmilleen ja moppausteho korkeimmalle tasolleen.Yksi parhaista puolista Roborockissa ovat sen karttaominaisuudet, jotka mahdollistavat oikeastaan kaiken kuviteltavissa olevan säädön.Talletettuun karttaan voi vapaasti tehdä huonejakoja ja nimetä huoneet haluamallaan tavalla. Karttoihin voi myös luoda no-go -alueita, joihin robotin ei pitäisi koskaan mennä. Tällaisia voivat olla vaikkapa lemmikin ruokailualue tai lasten legoleikeille varattu kaistale olohuoneesta.Myös kohdesiivous onnistuu suoraan sovelluksen kautta, eli robotille voi napsauttaa kartalta kohdan joka pitäisi siivota, jos kohtaan on vaikkapa kaatunut muroja tms.Lisäksi karttoja voi luoda neljälle eri pohjalle, eli esimerkiksi kaksikerroksisessa kodissa kummallekin kerrokselle voidaan luoda oma karttansa, omilla huonejaoilla ja omilla no go -alueilla. Perinteisten no-go -alueiden lisäksi sovelluksessa voi Roborock S5 Maxille luoda myös no-mop -alueita eli alueita, joita robotin ei pitäisi mopata, mutta jotka halutaan kuitenkin imuroitavan.Lisäksi sovelluksesta nähdään tietysti myös siivoushistoria, eli se, mistä on siivottu, milloin on siivottu ja miten kauan siivoamisessa on mennyt.Mielenkiintoisena, joskin nopeasti hauskuutensa menettävänä ominaisuutena sovellus näyttää reaaliajassa sen, missä robotti asunnossa liikkuu.Kun Roborockin moppilevy on irrotettu, robotti toimii perinteisenä robotti-imurina. Siinä hommassa se on ilahduttavan selkeätoiminen: siivouslinjat ovat loogisia, pitkiä ja suoria. Karttaominaisuudet loistavat tässäkin.Testikohteemme 60 m2 asunnon imuroinnissa Roborockilta kesti tavallisesti noin 50 minuuttia.Jostain syystä täysin pelkkää moppausta ei Roborock S5 Maxissa voi käyttää, vaan imuri on aina vähintäänkin pienimmällä tehollaan päällä moppauksen aikanakin.Mutta keskityttäessä pelkästään moppauspuoleen, vaikuttaa valittu moppauksen teho valtavasti siihen, kauanko mopin vesisäiliön vesi kestää. Suurimmalla tehollaan vesisäiliö tyhjenee helposti jo yhden makuuhuoneen moppaukseen, kun taas pienimmällä veden käytöllä vesi riittää keskikokoisen kerrostalokaksion moppaukseen.Roborock ei itse osaa tunnistaa mattoja siten, että se osaisi lopettaa mattojen kohdalla moppausta. Tämän pystyy luonnollisesti ohittamaan siten, että luo karttaan merkinnät alueista, joita robotin ei tulisi mopata. Valitettavasti näissäkin tapauksissa moppia hinataan mattoja pitkin - ja kuten sanottua, pelkkää moppausta ei Roborockissa voi valita. Eli matot väistämättä kastuvat hieman moppauksen aikana, vaikka no-mop -zone olisikin käytössä.Kun päätetään pistää Roborock kunnolla töihin, eli kerätään asunnosta matot pois, täytetään robotin vesisäiliö piripintaan ja pistetään robotti sekä imuroimaan että moppaamaan kunnolla, on toiminta varsin hyvää.Mutta tämä todellakin vaatii sen, että kaikki matot rullataan pois siivouksen ajaksi, sillä vaikka robotti ei mattoja varsinaisesti moppaisikaan, se kastelee ne vetäessään märkää moppia niiden yli. Lisäksi moppiosa jää jumiin käytännössä kaikkiin mattoihin, vaikka ilman moppia niiden kanssa ongelmia ei välttämättä olisikaan.Robotti-imuri - ja tässä tapauksessa siivousrobotti, jossa on sekä imuri että moppi - eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Robotin tulisi siivota käytännössä jatkuvasti asuntoa, eikä ainoastaan silloin tällöin, kun alkaa näyttää siltä, että koti vaatisi siivoamista.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Roborock lupaa robotin akun kestoksi noin 150 minuuttia pienimmällä imurointiteholla. Käytännössä akku kestää arviomme mukaan noin 80 m2 asunnon imurointiin keskitason asetuksilla, yhdellä latauksella. Tätä isommat asunnot vaativat välilatauksen, jonka Roborock S5 Max osaa suorittaa itse - ja jatkaa sen jälkeen työtäänValitettavasti Roborockin laturi on hieman alitehoinen sen isoon akkuun verrattuna. Valmistaja sanoo akun täysin tyhjästä täyteen latautumisen kestävän jopa kuuden tunnin ajan - omissa testeissämme robotti lataili itseään tyypillisesti 2 - 4 tunnin verran ennen työn jatkamista, mutta näissä tapauksissa akku ei ollutkaan täysin tyhjä robotin jo suunnatessa latautumaan.Kahdeksan tunnin työpäivän aikana on realistista olettaa, että Roborock S5 Max saa siivottua noin 150 m2 vapaalla lattiapinta-alalla varustetun kodin, eli käytännössä reilun 200 m2 isokin omakotitalo pitäisi tulla imuroiduksi työpäivän aikana. Tällöin robotti imuroi puolet ensin, lataa itseään jokusen tunnin ja imuroi sen jälkeen loput asunnosta.Moppauksen vaikutusta akkukestoon emme saaneet vakuuttavasti mitattua, sillä tulokset vaihtelivat mittauksissa liikaa.Kuten lähes kaikilla robotti-imureilla, suomalaisten viehtymys mattoihin oli kova paikka Roborockillekin.Kevyet räsymatot olivat Roborockille käytännössä täysin mahdottomia haasteita, olipa robotissa kiinni moppilevy tai ei. Roborock ruttasi matot mytyksi tai jäi jumiin jo niiden reunoille - tai söi niiden hapsut siivoustelansa sisään.Paksumpien mattojen ja laakeampien mattojen kanssa Roborock tuli paremmin juttuun. Moppilevy paikoillaan ongelmia syntyi lähes kaikkien mattojen kanssa, mutta ilman moppilevyä Roborock selvisi mainiosti suurimmasta osasta painavimmista matoista.Lisäksi Roborock osaa tunnistaa matot imuriosansa puolesta ja osaa säätää imurointitehoaan aavistuksen verran isommalle noustuaan maton päälle. Onkin mielenkiintoista, että tätä samaa tunnistusta ei ole vaivauduttu keskustelemaan mopille päin, jolloin moppi osaisi lopettaa veden suihkuttamisen matolle noustuaan. Toki, tässäkin tapauksessa märkää moppia raahattaisiin mattoa pitkin.Kaiken kaikkiaan Roborock selvisi matoista yllättävän hyvin. Aivan kevyimmät matot se kuskaili mukanaan, mutta ei jäänyt niihinkään jumiin. Ainoastaan kevyet räsymatot olivat Roborockinkin tapauksessa liian monimutkainen haaste.Kaikki robotti-imurit rakastavat johtoja - niin Roborockikin. Eli kaikki edes etäisesti johdolta vaikuttava - kännykkälaturit, ilmapallon narut, sukat, jne - robotti söi telojen väliin ja jäi jumiin. Tästä ei mitään miinusta voi antaa, sillä jokainen robotti jota olemme testanneet, tekee näin.Sen sijaan muiden esteiden osalta Roborock oli yllättävän ketterä. Ainoastaan noin 2 cm korkeat esteet, kuten yllä olevalla videolla kuvatut Ikean keittiön tuolit, olivat ongelmallisia. Niiden kanssa Roborock oli sen verran usein pulassa että päätimme lopulta luoda keittiöön no-go -alueen, jonka sisällä keittiön tuolit sijaitsivat.Imuroitaessa Roborock S5 Max oli positiivinen yllätys lähes kaikilla osa-alueilla. Robotti putsasi sekä kovat lattiapinnat että matot varsin mallikkaasti. Useita kuukausia kestäneen testijaksomme aikana emme havainneet merkittäviä ongelmia siivoustuloksen osalta, lukuun ottamatta kahta ongelmakohtaa.Suurin ongelma Roborockille olivat seinänvierustat ja nurkat, jotka jäivät pääsääntöisesti aina hieman viimeistelemättömiksi.Toinen ongelma ei ollut sinänsä merkittävä, mutta huomionarvoinen. Siinä missä matot muuten tulivat siivotuksi varsin hyvin, oli Roborockilla ongelmia yhden pienen maton ja sen päälle tippuneiden kissanhiekan murusten kanssa käytännössä läpi testijakson.Toinen mattoja koskeva ongelma liittyi paksumpiin mattoihin. Ne Roborock sai muutoin siivottua varsin moitteettomasti, mutta usein maton aivan ulkoreunalle jäi pölyä, joka ilmeisesti irtosi robotin siivoustelasta sen siirtyessä kovalta alustalta matolle ja takaisin.Kuten olemme aiemmissakin testeissämme todenneet, on robottimoppi pitkälti markkinointikikka, eikä juurikaan korvaa perinteistä moppia. Moppi osaa poistaa kyllä kovilta lattiapinnoilta sellaisen mikroskooppisen pölyn, jota imuri ei ehkä ole saanut irroitettua. Mutta varsinaisten tahrojen poistoon robottimopista ei valitettavasti ole.Pinttyneet tahrat eivät lähteneet lattiapinnoista Roborockin käytössä käytännössä koskaan, eivät, vaikka käytössä olisi ollut eniten vettä käyttävä, tehokkain moppaustila.Kun tähän lisätään mukaan aiemmin mainitut ongelmat imurin ja mopin yhteiselossa, voidaan sanoa, että Roborock S5 Max kannattaa arvioida ainoastaan imurina - mopin varteen pitää edelleen tarttua, vaikka Roborockin hankkisikin.Roborock S5 Max melutaso on valmistajan ilmoittamana 60 dB (A), joka on varsin siedettävä taso. Melutaso nousee hieman robotin siivotessa mattoja ja nostaessa tehojaan.Melutaso on sellainen, että se tuskin häiritsee tavallista naapuria, ellei asu kerrostalossa, jossa huoneistojen välinen äänieristys on tasoa sanomalehtipaperi - tai jos naapurissa sattuu asumaan paikallisen kerrostalokyttääjien jaoston jäsen.Imurointi on kuitenkin selkeästi hitaampaa kuin jos se tehtäisiin perinteisesti käsipelillä, joten mielellään itse ei robotin kanssa oleskele samassa tilassa sen suorittaessa siivoustaan. Siksi suosittelemmekin ajastamaan imuroinnin aina siten, että asunto on tyhjä robotin häärätessä töitään.Yksi testikohteemme oli lemmikkikoti, jossa karvaa kertyy varsin merkittäviä määriä ja varsin nopeasti. Parin kuukauden testijakson jälkeen kyseisessä kohteessa voimme sanoa, että Roborock S5 Max oli hyvä lemmikkikodin apuri.Roborockin siivoustelat eivät keränneet merkittävissä määrin karvaa ympärilleen, joten niitä ei täytynyt puhdistaa aivan jatkuvasti. Lisäksi imurointi toimi pääsääntöisesti hyvin lemmikkien karvojenkin osalta.Ainoastaan pari miinusta Roborockin toiminnasta piti antaa testijakson jälkeen lemmikkikodissa toimimisesta. Ensinnäkin se jätti paksumpien mattojen aivan ulkoreunoille tyypillisesti hieman karvaa, joka ilmeisesti irtosi robotin siivousteloista sen siirtyessä kovalta alustalta maton päälle.Toisekseen kissanhiekka oli myös Roborockin tapauksessa liian haastava vastustaja. Robotin sivuharja heitteli osan kissanhiekasta takaisin alueille, jotka robotti oli jo ehtinyt imuroida, joten ne jäivät siivouksen jälkeen niille sijoilleen.Tästä huolimatta, Roborock on pienin varauksin suositeltava kumppani myös lemmikkikoteihin. Sen allergiasuodatin ja hyvä imurointiteho tekevät siitä toimivan apulaisen. Ainoastaan kissanhiekka, pienet mattoihin liittyvät ongelmat sekä jo aiemmin mainittu ärsyttävyys seinänvierustojen suhteen kannattaa pitää mielessä robotti-imuria lemmikkikotiin valitessa.Pölysäiliön tyhjennys on Roborockissa toteutettu varsin hyvin. Pölysäiliö löytyy heti robotin kannen alta ja se irtoaa helposti naksauttamalla. Naksautuksen jälkeen pölysäiliö viedään sekajäteastian luo, avataan kansi ja kipataan sisältö roskikseen.Ainoa miinus tulee tässä suhteessa siitä, että Roborock ei osaa kertoa sitä, milloin pölysäiliö on täynnä. Pölysäiliön täyttymistä ei myöskään voi kovin helposti havaita pölysäiliöstä itsestään, vaan käytännössä kun epäilee pölysäiliön täyttymistä, se pitää tyhjentää - olipa siellä tilaa tai ei.Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon Roborockin kiukuttelu oman lataustelakkansa kanssa. Jos telakan jompaan kumpaan latausliittimeen oli jäänyt vaikkapa lemmikin karva, ei Roborock suostunut lopulta siirtymään lataustelakkaansa lainkaan, vaan jäi lataustelakan lähistölle istuskelemaan ihmeissään.Lisäksi lataustelakka on erittäin kevyt ja siirtyi helposti robotin omasta toiminnasta. Käytännössä lataustelakka kannattaa teipata lattiaan kiinni kaksipuoleisella teipillä, jotta se pysyy varmasti paikoillaan.Suurinta ärsytystä Roborock S5 Maxin kanssa aiheutti kuitenkin se, että robotti ei kerro lainkaan sitä, onko sen pölysäiliö täynnä. Etenkin lemmikkitaloudessa testijakson aikana oli tilanne usein se, että pölysäiliö oli ollut jo useamman siivouskerran täysin täynnä, joten imuroinnista ei ollut ollut juurikaan hyötyä ennen kuin ongelma havaittiin.Vastaava ongelma on myös vesisäiliön kanssa: senkään tyhjenemisestä Roborock ei kerro millään muotoa, vaan asia pitää tarkistaa käsipelillä itse.Roborock S5 Max sopii isompaankin kotiin sen karttaominaisuuksien puolesta. Myös akkukesto on kiitettävällä tasolla, vaikka latausaika onkin tuskastuttavan pitkä. Ison akun ansiosta kuitenkin Roborock S5 Max sopii mainiosti myös lähes 200 m2 omakotitaloon, jos ajatellaan, että asunto siivotaan perheen ollessa töissä normaalin 8 tunnin työpäivän ajan.Myös lemmikkikoteihin voimme suositella Roborock S5 Maxia, vaikkakin pienin varauksin (kts. erillinen kohta aiemmin tekstissä)..Roborock S5 Max on kuitenkin ehdottomasti "connected"-laite, eli jotta sen ominaisuuksista saisi kaiken hyödyn irti, pitää kotoa löytyä sekä langaton lähiverkko että älypuhelin käyttäjineen. Eli tekniikkaa pelkäävään kotiin Roborock ei mielestämme sovellu lainkaan.Myös oman haasteensa asettaa se, että Roborockin sovellus ei ole saatavilla suomeksi, joten hieman englannin taitoa pitää löytyä takataskusta, jotta robottia pystyy sujuvasti käyttämään.Räsymattoja rakastavaan kotiin tämäkään robotti-imuri ei valitettavasti sovi - pätkääkään. Myöskään mopin korvikkeeksi Roborockia on turha haikailla - sitä se ei ole, vaan moppiominaisuus on ainoastaan kiva lisä ja enemmänkin markkinointikikka kuin oikea ominaisuus.Arvosteluissamme olemme painottaneet sitä, että roboimurin tulee säästää aikaa käyttäjältään ja käytön pitää olla niin helppoa, että robon voi komentaa vaikkapa kesken työpäivän siivoamaan kodin, ilman mitään esisäätöjä. Tämän täytyy luonnollisesti yhdistyä hyvään siivousjälkeen ja helppoon käytettävyyteen.Tältä pohjalta olemme testanneet - pitkän kaavan kautta - sekä halpoja että kalliita robotti-imureita. Kaikissa niissä on ollut yhteisenä ongelmana se, että asuntoa täytyy muokata jollain tavalla robotti-imurille paremmin sopivaksi. Pahimmillaan joidenkin imureiden kanssa se tarkoittaa sitä, että jokainen matto pitää rullata pois ennen imurin käynnistämistä.Roborock S5 Max lunastaa osittain käytön helppoudelle asetetut vaatimukset, kiitos sen fiksujen karttaominaisuuksien. Räsymattoja rakastavalle perheelle se ei sovi, mutta muilta osin se selviää varsin hyvin erilaisista esteistä. Lisäksi fiksujen karttaominaisuuksiensa ansiosta voidaan loput ongelmakohdat rajata kokonaan robotin siivousalueilta pois.Moppaus, kuten jo aiemmin mainittua, on vaatimaton ja lähinnä pieni lisä, mutta se ei missään nimessä korvaa oikeaa moppia.Roborock S5 Max on laadukas ja hyvä robotti-imuri, joka tekee ihailtavan loogista siivousjälkeä. Sen suurimmat ongelmat ovat kehnossa seinien vierustojen siivouksessa, hieman sekavassa sovelluksessa sekä moppiosan ongelmallisuudessa muun siivouksen osalta.Näistä negatiivisista seikoista huolimatta Roborock S5 Max yllätti positiivisesti.Tällä hetkellä Roborock S5 Maxin hinta pyörii noin 400 - 450 euron paikkeilla . Tällä hinnalla mielestämme Roborock S5 Max on varsin kilpailukykyinen laite. Sen pahin uhkaaja tässä hintaluokassa on satasen kalliimpi Roomba i7, joka on mielestämme paras tähän asti testaamistamme imureista..Mutta jos budjetti on selkeästi tuon noin 400 euroa , Roborock S5 Max on mielestämme hyvä ostos hintaisekseen laitteeksi. Kannattaa kuitenkin lukea koko arvostelumme läpi, sillä jokaisella kuluttajalla on omat mieltymyksensä ja toiveensa. Joten, ennen kauppaan ryntäämistä kannattaa pohtia ne asiat, jotka omassa käytössä eniten häiritsisivät.Tähtiä Roborock S5 Maxilta on pakko tiputtaa pois reunojen ja nurkkien puutteellisen siivoustuloksen vuoksi. Lisäksi tulosta tiputtaa kahden mielestämme täysin oleellisen merkkivalon (tyhjä vesisäiliö, täysi pölysäiliö) puuttumisen vuoksi.Lisäksi pohdimme pitkään pitäisikö tiputtaa tähtiä myös räsymattojen vuoksi, mutta päätimme että neljän tähden arvosana on tällä kertaa oikea tuomio kokonaisuuden kannalta. 