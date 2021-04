Grand Theft Auto V saapuu Xbox Game Passiin, tuki myös xCloud-pilvipalveluun

Valikoimaan saapuu nyt(8. huhtikuuta), joka on pelattavissa konsolilla sekä nyt myös Microsoftin xCloud-pilvipelipalvelun kautta.GTA V:n pelaaminen onnistuu siis Android-laitteella, mikäli omistaa Xbox Game Pass Ultimate -jäsenyyden, johon xCloud kuuluu.GTA V:n lisäksi palvelussa nähdään muitakin uutuuksia.tulee palveluun 8. huhtikuuta ja se on pelattavissa kaikilla Game Pass -alustoilla. 12. huhtikuuta palveluun tulee, joka on pelattavissa konsolilla. 15. huhtikuuta puolestaan PC:llä pääsee pelaamaan-strategiaseikkailupeliä ja 20. huhtikuuta pilvipalveluun ja konsolille saapuuPalvelusta myös poistuu pian muutamia pelejä. Kaikki tiedot näet täältä Samalla pilvipelaamisen osalta Microsoft vahvisti, että yli 50 peliä saa tuen kosketusnäytöllä toimiville ohjaimille. Näiden joukkoon kuuluvat muun muassa Sea of Thieves sekä Gears 5. Kaikki pelit näet täältä