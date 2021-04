Ruutu+:n urheilut ja elokuvat saa nyt 6,95 euron kuukausihinnalla ja mainoksilla

-suoratoistopalveluun on tullut uusi tilausvaihtoehto, joka on normaalia halvempi, mutta sisältää mainoksia. Tarjolla on edelleen myös mainokseton Ruutu+-tilaus, joka pysyy ennallaan.

Uusi tilausvaihtoehto yhdistää mainokset ja kuukausimaksun.

Uusi tilausvaihtoehto maksaa 6,95 euroa kuukaudessa, kun mainokseton vaihtoehto maksaa 9,95 euroa kuukaudessa.Mainonnan määrän kerrotaan riippuvan katsotusta sisällöstä. Esimerkiksi draamasarjoissa, elokuvissa ja urheilussa mainoksia näytetään vain ohjelmien alussa eikä keskikatkoja ole.Osaa Ruudun sisällöstä voi edelleen katsella myös täysin maksutta, kun on rekisteröitynyt ja kirjautunut palveluun. Tällöin mainontaa näytetään enemmän kuin uudessa tilausvaihtoehdossa."Haluamme Ruudun uudella tuotteistuksella palvella entistä paremmin sekä kuluttajia että mainostajia. Samalla kun tuomme asiakkaillemme lisää valinnanvaraa, tarjoamme mainostajille korkeampaa tavoittavuutta ja uusia kohdennusmahdollisuuksia. Uusi mainoksia sisältävä tilaustuote on vapaasti kaikkien ostettavissa ja ainut laatuaan kotimaan markkinalla", kertoo Nelonen Median liiketoimintajohtajaOmaa tilausta voi hallita osoitteessa ruutu.fi/tilaukset . Uudet tilaajat voivat kokeilla palvelua kaksi viikkoa maksutta.Aiemmin Suomessa on tullut saataville C More TV -tilausvaihtoehto, joka yhdistää mainokset ja kuukausimaksun suoratoistopalvelussa