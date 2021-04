Valonnopeus on tuskastuttavan hidas - NASAn animaatiot näyttävät miten

Valonnopeus onelija erityisen suhteellisuusteorian mukaan mikään kappale, jolla on lainkaan massaa, ei voi ylittää sitä.Ja Maan pinnalla valonnopeus onkin varsin hurja nopeus, kuten alla oleva Nasan animaatio todistaa:Valo kiertää maapallon, päiväntasaajan kohdalla, noin 7,5 kertaa sekunnissa.Mutta kun otetaan mukaan avaruus ja sen lähes käsittämättömät etäisyydet, alkaa valonnopeuskin olla mateluvauhtia. Malliesimerkkinä lähin naapurimme, Kuu:Maan ja Kuun välinen matka on noin 384 000 km ja valolta kestääkin jo noin 1,255 sekuntia kulkea tuo matka. Eli aina kun katsot Kuuta, on näkemäsi valo reilun sekunnin vanhaa.Ja tietysti, kun aletaan siirtymään kauemmas avaruuteen, myös valonnopeudella kuljettu matka hidastuu. Ihmiskunta on kovaa vauhtia tutkimassa, joka onkin universumin näkökulmasta ihan naapurissamme. Mutta..Matka Maasta Marsiin, kiertoratojen ollessa lähimpänä toisiaan, onkin jo hurjat 54,6 miljoonaa kilometriä. Tuolloin valoltakin kestää matkaan jo 3 minuuttia ja 2 sekuntia. Eli edestakainen "ping" Maan ja Marsin välillä on jo hurjat 6 minuuttia, 4 sekuntia. Eli kommunikointi valonnopeudellakin Maasta Marsiin lisää valtavan viiveen viesteille.Ja mitä kauemmaksi mennään, sitä masentavampia luvut ovat. Yksi lähimmistä tunnetuistaon nimeltään. Proxima.b:hen on maasta matkaa noin 39,7 biljoonaa kilometriä eli 39,7 miljoonaa miljoonaa kilometriä.Kyseistä matkaa ilmaistaan joeli matka Maasta Proxima.b:lle, valonnopeutta kulkiessa, kestäisi 4,2 vuotta. Yhteen suuntaan.Ja jotta asiaan saisi myös hieman perspektiiviä nykyteknologian näkökulmasta, on nopein ihmisen luoma avaruudessa liikkuva kapistus ollut Nasan Parker -aurinkoluotain , joka saavutti noin 343 100 km/h huippunopeuden. Matka Maasta Proxima.b:lle kestäisi tuolla vauhdilla noin 13 200 vuotta.Upeat visualisoinnit loi pari vuotta takaperin silloin vielä Nasan leivissä työskennellyt Dr. James O'Donoghue