Opas: ZigBee ja Z-Wave - Älykodin peruspilarit

Mutta mitä ihmettä oikein ZigBee ja Z-Wave ovat - ja miksi siitä pitäisi välittää?Molemmat ovat tavallaan Bluetoothin ja WiFin vastine älykoteihin. ZigBee ja Z-Wave - kuten Bluetooth ja Wifikin - ovat radiosignaaleihin pohjautuvaa tiedonsiirtoa käyttävä standardeja. Niiden tärkeimpänä erona WiFiin ja Bluetoothiin on se, että ne on tarkoitettu erittäin vähän sähköä kuluttaviin laitteisiin. Lisäksi niiden kantama on erittäin rajallinen: tyypillisesti vain noin 100 metriä, joten molemmat standardit on nimenomaan suunniteltu oman kodin laitteille eikä laajempiin verkkoihin.Jos kotiin ostaa vuosien mittaan erilaisia älylaitteita: usean eri valmistajan älyvaloja ja vaikkapa älylämpömittarin, riittää, että kaikki laitteet tukevat samaa standardia kuin kaikki muutkin kodin laitteet - joko ZigBeetä tai Z-Wavea.Näin jokaista laitetta varten ei tarvita omaa sovellusta kännykkään ja hallinnointi voidaan keskittää yhteen pisteeseen. Lisäksi jatkossa voidaan ostaa mitä tahansa älylaitteita - kunhan nekin noudattavat samaa standardia: uudet laitteet solahtavat älykodin sekaan tuosta vain, vaikka valmistaja olisikin eri, kunhan standardi pysyy samanaKumpikaan näistäitsessään yhdistä laitteita lainkaan internettiin, vaan ne ovat ainoastaan tapoja, jolla laitteet keskustelevat keskenään. Eli ZigBee / Z-Wave -laitteet eivät yksinään osaa olla etäohjattavia vaikkapa kännykällä.Etäohjausta ja laitteiden keskinäistä toimintaa varten kotiin tarvitaan keskitin eli hubi. Hubi on tyypillisesti pieni pönttö, joka sijoitetaan johonkin kodin keskeiseen paikkaan. Hubi toimii hieman reitittimen tavoin, eli hubi osaa keskustella kaikkien kodin älylaitteiden kanssa.Lisäksi hubi yleensä kytkeytyy nettiin ja hubille on olemassa sitten älypuhelinsovellus. Tuon hubin oman sovelluksen kautta voi sitten ohjatakodin älylaitteita yhdestä paikasta, vaikka hubi olisi eri firman valmistama kuin kaikki muut kodin älylaitteet.Eivät. ZigBee ja Z-Wave ovat täysin toisistaan erillisiä standardeja.Z-Wave on yksityisen tahon kontrolloima standardi, joka lisensoi Z-Wave -sertifikaattia yrityksille, jotka haluavat kehittää Z-Wave -yhteensopivia laitteita ja sovelluksia. Z-Wave käyttää 908 MHz radiotaajuutta toimintaansa.ZigBee on puolestaan avoin standardi, jota on kehitetty jo 1990-luvulta lähtien. ZigBee käyttää 2,4 GHz radiotaajuutta toimintaansa.Eli älykotia rakentaessa pitää käytännössä päättää se, kumman leirin valitsee: ZigBeen vai Z-Waven. Luonnollisesti kotiin voi myös hankkia hubin, joka keskustelee molempien standardien kanssa ja yhdistää näin kaikki laitteet samaan, mutta yleisesti suositellaan, että pitäydyttäisiin yhdessä standardissa.Syy yhteen standardiin tukeutumisessa johtuu kummankin verkon rakenteesta: sekä ZigBee että Z-Wave ovat ns. Mesh -verkkoja, eli vaikkapa älylamppu ei välttämättä keskustele suoraan hubin kanssa, jos sen kantama ei riitä sinne. Sen sijaan älylamppu voi lähettää tietonsa eteenpäin älypistorasialle, joka on lähempänä - ja siitä älypistorasia välittää tiedot eteenpäin hubille asti.Täysin makuasia. Z-Waven etuna on pidempi kantama ja se, että standardi käyttää 908 MHz taajuutta, jossa ei ole yleensä ruuhkaa. ZigBee käyttää 2,4 GHz taajuutta, joka on usein "tukossa" lähistöllä olevista WiFi-verkoista, jotka käyttävät samaa taajuutta.ZigBee-yhteensopivia laitteita valmistaa useampi taho kuin Z-Wave -laitteita, joten tarjonta on ZigBeen puolella merkittävästi parempi.Vastaavasti Z-Wave -tarra laitteessa takaa sen, että laitteet toimivat varmasti keskenään yhteen. ZigBeen osalta laitteiden keskinäinen yhteensopivuus on ollut vuosien mittaan hieman vaihtelevaa.Jos et ole varma, valitse jokin sellainen hubi, joka tukee molempia ja osta aluksi jotain edullisia älytuotteita kummastakin leiristä ja ajan kanssa päätä se, kumpaan suuntaan päätät siirtyä.Kun älylaitteet yhdistää hubiin, voi luoda erilaisia skenaarioita varsin helposti. Vaikkapa valojen himmennys tiettyinä ajankohtina ja tietyissä tilanteissa. Ovikellon soidessa valojen sytyttäminen eteiseen. Saunan saavuttaessa halutun lämpötilan, voi asiasta saada puhelimeensa ilmoituksen.Mahdollisuuksia on rajattomasti.Tähän on yhtä monta vastausta kuin vastaajaakin. Mutta olemme kuulleet paljon hyvää ainakin näistä hubeista:Kumpikin hubeista tukee sekä Z-Wavea että ZigBeetä.Keskustelua aiheesta voi viritellä vaikkapa keskustelualueillamme