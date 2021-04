Kiina haluaa itselleen maan teknologiafirmojen keräämät käyttäjätiedot

Taustalla on länsimaisesta näkökulmasta hieman yllättävä syy: kyseessä ei ole niinkään tavoite tarkempaan ihmisten vakoiluun - sen Kiina osaa tehdä ihan itsekin. Päinvastoin, Kiinan keskushallinto on huolissaan sikäläisten teknojättien vaikutusvallan kasvusta.Eli aivan samalla tavalla kuin länsimaiset demokratiat ovat olleet jo pidempään huolissaanja kumppaneiden vallan kasvusta, myös Kiinan keskushallinto on huolestunutjakaltaisten yhtiöiden vallan kasvusta.Tavoitteena olisi luoda yksi yhtiö, joka olisi suoraan tilivelvollinen Kiinan kommunistisen puolueen hallinnolla, mutta jonka osakkaita teknologiafirmat olisivat. Ehdotetun lainsäädännön mukaan kaikki teknologiajättien keräämä käyttäjädata kulkeutuisi myös tähän uuteen yhtiöön.Teknologiayhtiöt eivät luonnollisestikaan ole innoissaan ideasta: niiden liiketoimintamalli pohjautuu pitkälti siihen, että ne tietävät käyttäjistään enemmän kuin kilpailijat - aivan samalla tavalla kuin vaikkapa Google ja Facebook länsimaissa. Lisäksi yhtiöt korostavat yksityisyydensuojaa ja käyttöehtoja, joihin niiden käyttäjät ovat sitoutuneet: miten tietojen kopiointi ulkopuoliseen yhtiöön onnistuisi laillisesti.Aiheesta uutisoineen mukaan kiinalaisten teknologiayhtiöiden pörssikurssit sukelsivat merkittävästi, kun huhut Kiinan suunnitelmista levisivät markkinoille.