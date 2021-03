Spotify lisäsi uusia yksilökohtaisia listoja

Maailman suurin suoratoistopalvelu Spotify on uudistanut palveluaan tänään. Palvelun suosioon olennaisesti vaikuttaneet personoidut sisällöt saivat tänään laajennusta, kun uudet Daily Mixin tapaiset listat lisättiin palveluun.

Daily Mixit eli päivittäiset kustomoidut listat olivat siis jo olemassa, mutta nyt listoja tehdään automaattisesti jokaiselle käyttäjälle myös artistien, genren vuosikymmenen perusteella. Listat saavat myös nimensä näiden ehtojen mukaan.Näin ollen esimerkiksi paljon Spice Girlsiä kuuntelevalle saattaa ilmestyä 90s Mix, Spice Girls mix ja Pop Mix.Jokaista kategoriaan kohti Spotify luo kuusi listaa, joka tarkoittaa, että vuosikymmenten osalta musiikin kattavuus on useimmilla kuuntelijoilla lähellä sataa prosenttia.Uudet listat löytyvät Spotifyn alavalikosta "Made For You", josta löytyvät myös muut personoidut sisällöt, kuten aiemmin mainitut Daily Mixit.Listat tulivat niin maksaville Spotify Premiumin käyttäjille kuin ilmaisversion käyttäjille.