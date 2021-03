Skullcandylta vain 39,99 euron täysin langattomat Dime-kuulokkeet

Itse kuulokkeet tarjoavat 3,5 tunnin edestä kuuntelua ja latauskotelo puolestaan 8,5 tuntia, joten yhteensä akunkestoksi on kerrottu 12 tuntia. Kotelo ladataan Micro-USB-kaapelin avulla.Kotelo on pieni. Sen mitat ovat 6.22 x 3.89 cm ja painoa on vain 32 grammaa. Kotelossa on myös kiinnike, joka helpottaa kiinnittämistä esimerkiksi reppuun.Kuulokkeissa on kosketusalustat esimerkiksi kappaleen vaihtamiseen tai puheluun vastaamiseen. Kumpikin kuuloke sisältää oman mikrofonin puheluiden puhumista varten. Kuulokkeet yhdistetään puhelimeen tai muuhun laitteeseen Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla.Kuulokkeet ovat saaneet myös IPX4-luokituksen, joten ne kestävät esimerkiksi hikeä. Kuulokkeiden muotoilun kerrotaan vähentävän ulkoista melua.Hintaa näillä kuulokkeilla on 39,99 euroa ja ne ovat saatavilla Skullcandyn verkkokaupasta . Lisäksi kuulokkeet saapuvat Suomessa muun muassa Gigantin valikoimiin pian.Kuulokkeet sisältävät myös Fearless Use Promise -lupauksen, joka tarkoittaa, että Skullcandylta saa edulliseen hintaan korvaavan kuulokkeen tai kotelon.