Bang & Olufsen julkaisi 499 euron Xboxille suunnatut Beoplay Portal -kuulokkeet

Nämä kuulokkeet ovat suunnattu etenkin Xbox Series X|S ja Xbox One konsoleille, sillä ne hyödyntävät Xbox Wireless -tekniikkaa yhdistämiseen ja pienen viiveen yhteyteen. Kuulokkeissa on myös Bluetooth 5.1 -yhteys, jolla nämä voi yhdistää tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. Langallisesti kuulokkeet toimivat USB-C -liitännän kautta.Äänestä vastaa kustomoidut 40 mm neodyymielementit. Kuulokkeet sisältävät aktiivisen melunvaimennuksen. Lisäksi Own Voice -ominaisuuden avulla käyttäjä voi kuulla oman puheensa, mutta samalla muut äänet ovat vaimennettu.Suunnittelussa on panostettu tyyliin, mukavuuteen ja kestävyyteen. Tämä ilmenee muun muassa korvatyynyistä, sillä ne käyttävät lampaannahkaan käärittyä muistivaahtoa ja ne ovat suunniteltu paremmin mukautumaan käyttäjän päähän. Painoa kuulokkeilla on 282 grammaa.Näissä pelikuulokkeissa ei ole perinteistä suun eteen tulevaa mikrofonia, vaan kuulokkeissa käytetään teknologiaa, joka yhdessä mikrofonien avulla nappaa käyttäjän äänen vaimentaen samalla taustaääniä.Kuulokkeissa on 1200 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa 24 tunniksi Bluetoothin ja aktiivisen melunvaimennuksen kanssa. Xbox Wireless -yhteydellä akunkesto on puolestaan 12 tuntia.Äänenvoimakkuutta ja muita toimintoja voi hallinta kuulokkeiden kosketuspaneelien kautta. Samat vaihtoehdot löytyvät myös Bang & Olufsen -sovelluksesta, jossa on nyt myös pelitila. Pelitila mahdollistaa muun muassa mikrofonien säätämisen.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä