USB-C -härveli suoraan helvetistä: Kiero idea tuo vihatun ominaisuuden myös USB-C:hen

I've made a Cursed USB-C 2.0 device. It behaves differently based on the orientation of the plug. pic.twitter.com/8Ko66wPuV2 -- Pim de Groot (@mifune) March 21, 2021

Tästä ilmiöstä on olemassa myös Intelin vääräleukojen luoma meemi, jossa tätä USB-liittimen kanssa sähläystä kutsutaan USB:n, jossa liitin menee oikein päin - jostain syystä - vasta kolmannella kerralla.toi vihdoin armahduksen tähhän riesaan: liitin on symmetrinen eli sen voi laittaa porttiin kummin päin vain ja se napsahtaa paikoilleen. Tämä muutos on todennäköisesti kollektiivisesti säästänyt jo tuhansia kirosanoja maapallolta viime vuosien aikana. Kunnes..Aivan, kunnes joku neropatti keksi lukea USB-C:n speksit kuin piru lukisi raamattua. Tarkalleen ottaen USB-Cpakota hyväksymään kummin päin vain liitettyä liitintä, vaan se on ainoastaan vahvasti suositeltua.Joten hollantilainen insinööri Pim de Groot loi USB-C -laitteen, joka hyväksyy ainoastaankytketyn USB-C -liittimen.Ja tämä pahaakin pahempi "keksintö" sai luonnollisesti ideanikkarit toimiin ja Pim de Grootille on ehdotettu jo laitteen kehittämistä siten, että ensimmäinen ja toinen yritys kytkeä liitin porttiin olisivat aina väärin ja kytkentä onnistuisi vasta kolmannella kerralla. Tuollainen paholaisen keksintö olisi täysin mahdollista toteuttaa. Toivomme, että yksikään oikea laitevalmistaja ei saa tästä ideoita tuleviin kännyköihinsä tai muihin USB-C -liitäntää käyttäviin laitteisiin.USB on myös mielenkiintoinen suo nimeämisensä osalta, kuten katsauksemme USB-standardien nimeämissekoiluun osoittaa