Video: Näin uudessa Teslassa vaihdetaan vaihteita, ilman vaihdekeppiä

New gear shifting in the s/x refresh pic.twitter.com/0Me0WvSv4Y -- Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) March 24, 2021

Vaikka sähköautossa ei vaihteita varsinaisesti tarvitakaan, on aiemmin Teslan malleissa ollut kuitenkin automaattivaihteisista autoista tuttu keppi, jolla on voitu päättää, liikutaanko eteen vai taaksepäin. Tuokin "tikku", kutenasian ilmaisi, on poistettu uudistetuissa Teslan vuoden 2021 malleissa.Uusissa Tesloissa auto pääsääntöisesti itse osaa päättää kuskin puolesta, onko tarkoitus liikkua eteen- vai taaksepäin. Mutta myönnytyksenä lainsäädännölle ja sen sellaisille rasittaville rajoituksille, on Tesla kuitenkin sisällyttänyt autoon mahdollisuuden myös kuskille päättää ajosuunnan.Ajosuunnan valitsin on sisällytetty Teslan keskikonsolissa olevaan kosketusnäyttöön, jonka toimintaa alla oleva video esittelee:Kuten sanottua, kosketusnäytön kautta tehtävä valinta on vain ohikytkentä - auton itsensäosata päättää itse se, onko tarkoitus liikkua eteen- vai taaksepäin. Sitä, miten hyvin järjestelmä toimii vaikkapa taskuparkista poistuttaessa, ei ole vielä esitelty. Toki Teslan malleista löytyy myös pysäköinnin automatisoivaa teknologiaa, jolla tuonkin murheen saa monissa tapauksissa poistettua.