Tässä kaikki huhtikuun Netflix-elokuvat: Idris Elba cowboyna, Melissa McCarthyn supersankarielokuva,...

Erityisesti kansainvälinen tuotanto jatkaa vahvasti Netflixillä. Tulossa on intialainen nyyhkyleffa, hollantilainen romkom, 60-luvun Pariisin seksityöstä kertova ranskalainen, espanjalainen ryöstöistä kertova rikossarja, poliittinen komedia Turkista, korelainen film noir, kiinalainen fantasia-animaatio, japanilainen romanttinen draama, neljä lyhytelokuvaa sisältävä intialainen, tanskalaisesta hip-hopiin hurahtaneesta ballerinasta kertova, taiwanilainen synkkä trilleri, intialainen musiikkidraama, meksikolaiselokuvasekä intialainen biodokkariYhdysvalloissa kulttia johtaneesta Ma Anand Sheelasta.Myös lähempää Hollywoodia on tulossa uutta. Idris Elban tähdittämäkertoo Philadelphian tummista lehmipojista, musiikkidokkaripuolestaan ikivihreästä country-tähdestä,on Melissa McCarthyn, Octavia Spencerin ja Jason Batemanin tähdittämä komedia supersankarikaksikosta, dokumenttielokuvakertoo 24-vuotiaan Crystalin murhasta, scifi-trilleritähdittää Anna Kendrickin avaruusalukselle ja yliluonnollista kauhua tarjoaaTässä vielä kaikki huhtikuun uudet alkuperäiselokuvat julkaisujärjestyksessä:Tell Me When