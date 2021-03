Menestyspeli Ghost of Tsushimasta tulee elokuva - John Wickin ohjaaja mukana

Ohhjaajaksi projektiin on palkattu, joka nousi maineeseen etenkin-elokuvien myötä. Sony kertoi asiasta virallisesti eilen.Niin peli kuin tuleva elokuvakin pohjautuu löyhästi mongolien hyökkäykseen Japaniin vuonna 1274 ja kertoo päähhenkilön, samurain tarinaa valloituksen aikaan. Tarinassa Sakai päättää vapauttaa Tsushiman saaren mongolivallasta.Peli on kerännyt ylistystä ja on myynyt yli 6 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Sen arvosana on 83, käyttäjäarvioidden keskiarvon ollessa 9,2/10.Elokuvan julkaisuajankohtaa ei vielä kerrottu, mutta elokuva jatkaa Sonyn projektia, jossa peleistä tehhdään elokuvia tai TV-sarjoja. Sony on parhhaillaan luomassa myös HBO:lle sarjaa, joka pohjautuu-peliin.