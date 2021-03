Tässä huhtikuun uudet Netflix-sarjat: Jamie Foxxin sitcom, realityä lemmikeistä, dokkarisarjoja,...

Huhtikuu on pian oven takana ja on aika katsastaa mitä uusi kuu tuo mukanaan Netflixin alkuperäistuotantoon. Tällä kertaa kattaus on melkoisen laajaa ja uusia Originals-sarjoja tulee pitkälti yli 20.

Lastenohjelmien tarjonta kasvaa Jackin ja kavereiden seikkailulla sarjassato You sekä musikaalisella alligaattorilla piirretyssäHieman aikuisempaan makuun piirrettyä viihdettä tarjoavat puolestaan anime-sarjatja tummaihoisesta samuraista kertovaNetflixille tärkeät dokumenttisarjat saavat myös osansa huhtikuussa.kertoo nimensä mukaisesti 90-luvun alussa Bostonissa tehdystä massiivisesta taideryöstöstä,on tarina kuuden pitkän tosirakkauden suhteesta, luontomaailman legenda David Attenborough palaa ruutuihin sarjassaja meditaatio-ohjelma saa uuden unta helpottavan sarjanErittäin kattavan dokkarivalikoiman lisäksi jää vielä paljon tilaa draamalle ja realityllekin. Kansainvälinen draamavalikoima saa ruotsalaisen jengiläisestä ja businessnaisesta kertovanin, korealaisdraaman maan johtavasta lakikoulusta, yliluonnollisilla voimilla varustetusta teinistä kertovan italialaissarjan, turkkilaisesta siivoojasta ja murhaajasta kertovann, puolalaiskomedian seksisovellusta tekevästä teknologiastasekä espanjalaisen murhamysteerinEnglanninkielinen ohjelmisto kasvaa Grishaverse-novelleihin perustuvalla fantasiasarjalla, tosielämään perustuvalla ja 70-luvulle sijoittuvalla rikostrillerillä, kolmen kaverin elämästä Melbournessa kertova komedia Why Are You Like This sekä Jamie Foxxin tähdittämä sitcomHieman kevyempää viihdettä tarjoavat lemmikkien some-managereista kertova reality, Jamie Leen tähdittämä hääohjelmasekä lifestylesarja ihmisille tärkeistä vaatetuksistaTässä kaikki huhtikuun uudet alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä:Law SchoolFatma