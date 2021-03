Creative julkaisi kevyet ja langattomat 39,99 euron ​​Sound Blaster JAM V2 -mikrofonikuulokkeet

uutuustuote on-mikrofonikuulokkeet. Nämä langattomat kuulokkeet ovat kevyt (84 grammaa) ja ne soveltuvat Creativen mukaan monenlaiseen käyttöön. Hintakin on hyvin edullinen.

Langattomasta yhteydestä vastaa Bluetooth 5.0 ja Multipoint-yhteyden ansiosta käyttäjän on helppo luoda yhteys kahteen Bluetooth-laitteeseen ja vaihdella niiden välillä. Kuulokkeet tukevat aptX HD, aptX LL, aptX, SBC -koodekkeja.Sound Blaster JAM V2:n kaksoismikrofonit ja Qualcomm cVc 8.0 -teknologia parantavat puhelulaatua ja vahvistavat käyttäjän ääntä vaimentaen samalla taustamelua.Kuulokkeissa on 32 mm neodyymielementit, joiden luvataan tarjoavan laadukasta ääntä musiikille, elokuville ja peleille.Akunkestoksi luvataan jopa 22 tuntia. Käyttäminen onnistuu myös langallisesti USB-C-liitännän kautta ja sen voi myös ladata tämän liitännän avulla. 10 minuutin latauksen luvataan tarjoavan jopa 4 tunnin edestä langatonta käyttöä.Langallisesti käytettynä Windows/Mac-tietokoneilla voi käyttää myös Creative-sovellusta. Tällöin käyttöön saa VoiceDetect-ominaisuuden, joka kytkee käyttäjän mikrofonin automaattisesti päälle ja pois äänentunnistuksen perusteella. Uusi kaksisuuntainen NoiseClean-melunvaimennusominaisuus taas mahdollistaa selkeän kuuluvuuden ja kuulluksi tulemisen videopuheluissa.Lisäksi taajuusasetuksia voi säätää.Sound Blaster JAM V2 maksaa 39,99 euroa, ja se on tilattavissa ennakkoon sivustosta creative.com