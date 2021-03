VW ja Audi lopettavat polttomoottoreiden kehityksen - koskee myös Seat ja Skoda -merkkejä

Koska VW ja Audi toimittavat käytännössä kaiken moottoriteknologian myös konsernin muille brändeille, kutenja, on lähestulkoon varmaa, että uusia polttomoottoreita ei niidenkään malleihin enää kehitetä.VW:n pääjohtaja kertoo yhtiön vielä jatkokehittävän nykyisiä polttomoottoreita ja yhtiö aikookin ottaa niistä vielä kaiken hyödyn irti. Hän kuvaa tätä siirtymäksi, jossa olemassa olevaa polttomoottoritekniikkaa käyttävien autojen myynnillä rahoitetaan osa yhtiön aloittamaa valtaisaa sähköistymisloikkaa.Mitään kiveen hakattua päivämäärää eivät Volkswagen ja Audi ole antaneet sille, milloin viimeinen hybriditekniikkaakin käyttävä auto niiden tuotantolinjoilta ajaa ulos. Olemme listanneet eri autokonsernien päätökset täyteen sähköön siirtymisestä ja vielä tällä hetkellä VW:n visio on tämän osalta "2040-luvulla".VW kuitenkin on asettanut tavoitteekseen sen, että kaikista konsernin Euroopassa myymistä autoista 70 prosenttia olisi täyssähköisiä vuoteen 2030 mennessä.