Jopa 10 tunnin akunkeston Huawein FreeBuds 4i -langattomat nappikuulokkeet myyntiin Suomessa 99 euron suositushinnalla 12.4.

Huawein mukaan kuulokkeiden muotoilua on kehitetty, joten ne sopivat paremmin pitkäaikaisempaan käyttöön. Kuulokkeissa on korvakäytävän sulkevat silikonikumitulpat.Myös akunkestoon on panostettu. Kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä, kuulokkeissa riittää virtaa musiikin kuunteluun jopa 7,5 tunniksi tai puheluihin 5,5 tunniksi. Ilman melunvaimennusta kuulokkeet kestävät yhdellä latauksella musiikkia kuunnellen kokonaiset 10 tuntia tai puheluita puhuen 6,5 tuntia.Kotelon kanssa yhteenlaskettu käyttöaika on jopa 22 tuntia musiikin kuuntelua tai 14 tuntia puheluiden puhumista. 10 minuuttia kotelossa tarjoaa jopa 4 tuntia kuuntelua. Kotelo on myös entistä solakampi, joten se sopii paremmin esimerkiksi taskuun.Kuulokkeissa on 10 millimetrin kaiutinelementti, sekä kosketustoiminnot äänentoiston ja puheluiden hallintaan. Älykkäät kuulokkeet keskeyttävät musiikintoiston, kun kuulokkeet otetaan pois korvista ja jatkavat musiikin toistoa, kun ne asetetaan takaisin paikoilleen.Kuulokkeissa on myös tehokas ja joustava "PEEK + PU" -polymeerikomposiittikalvo, jonka avulla käyttäjät voivat kuulla kuuntelemastaan musiikista entistä enemmän yksityiskohtia. Kuulokkeista löytyvä tuulenvaimennusrakenne vähentää taustan suhinaa ja parantaa kuuntelukokemusta.Aktiivisen melunvaimennuksen lisäksi kuulokkeissa on läpikuuluvuustila, jonka avulla käyttäjät voivat kuulla ympäristön ottamatta kuulokkeita pois korvista. Kuulokkeiden kaksoismikrofonijärjestelmän luvataan vähentävän tuulen huminaa tehokkaasti ja kuulokkeissa käytetään myös hieman tekoälyä ylimääräisen melun vähentämisessä.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä