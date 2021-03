Nämä 10 peliä tulevat saataville ilmaiseksi PlayStationille kevään aikana

Ilmaispeleistä yhdeksän on saatavilla ilmaiseksi 25. maaliskuuta alkaen. Nämä pelit ovat Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper ja Paper Beast.Näiden lisäksi 19. huhtikuuta saataville tulee vielä Horizon Zero Dawn Complete Edition, joka on lunastettavissa ilmaiseksi 15. toukokuuta asti.PlayStation Storessa on parhaillaan käynnissä myös iso Megamaaliskuu-alennusmyynti , jossa on tarjolla useita laadukkaita pelejä.