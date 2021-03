Wikipedian toimintaan valtava muutos: Alkaa myymään sisältöään yrityksille

on kasvanut jättimäiseksi ja luotetuksi verkon tietolähteeksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Mutta säätiön voimin pyörivä Wikipedia on silti ollut jatkuvasti taloudellisesti erittäin tiukoilla. Tähän on tulossa iso muutos.

Wikipediaa pyörittäväon tähän saakka pyörinyt puhtaasti lahjoitusvaroin, joita se on välillä pyytänyt hyvinkin agressiivisesti käyttäjiltään. Nyt säätiö on perustanut organisaationsa tueksi myös täysin kaupallisen yrityksen,:n, jonka ensimmäinen tuote kulkee nimelläWikimedia Enterprise on valtavien teknologiayritysten, kutenjatarpeisiin rakennettu tuote, joka paketoi Wikipediasta löytyvän ilmaisen sisällön paremmin yhtiöiden käyttöön sopivaksi. Aiheesta uutisoi laajasti mm. Wired Malliesimerkkinä voidaan käyttää Googlea. Google on jo vuosien ajan ladannut itselleen kahden viikon välein julkaistavan, joka sisältää kaiken Wikipedian sisällön. Kyseinen datapaketti on kenen tahansa ladattavissa, suoraan Wikipedian sivuilta . Google käyttää näitä datapaketteja Wikipedian tulosten näyttämiseen sivuillaan.Teknojäteillä on itse asiassa omat, pelkästään Wikipediaan keskittyvät tiimit, jotka puhdistavat ladatut tiedot haluamaansa muotoon. Ja tähän saumaan Wikimedia Enterprise pyrkii iskemään: se tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja suuryrityksille ja paketoi Wikipediasta löytyvää tietoa asiakkaiden haluamaan formaattiin - ja hoitaa mm. sisällön jäsentelyn ennen tietojen siirtämistä asiakkaille.Lisäksi Wikimedia Enterprise ottaa selkeän irtioton perinteiseen Wikipediaan siinäkin mielessä, että palvelulla ei tule olemaan lainkaan omia palvelimia, vaan sen ylläpito tapahtuu Amazonin AWS -pilvipalvelun päällä.Kaupallisen puolen toivotaan takaavan Wikipedian jatkon tulevaisuudessakin: Wikipedian ylläpito maksaa nykyisellään noin 100 miljoonaa dollaria vuodessa Suurin kysymysmerkki ovatkin Wikipedian aktiivikäyttäjät: miten vapaaehtoiset, jotka ovat rakentaneet Wikipediaa pyyteettä ja ilman korvausta, suhtautuvat siihen, että mukaan tulee myös kaupallinen kulma, jossa vapaaehtoisten luomaa ilmaista sisältöä paketoidaan myytäväksi tuotteeksi suuryrityksille.