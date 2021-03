Sony julkaisi pienikokoisen 60 euron SRS-XB13 -Bluetooth-kaiuttimen

SRS-XB13 on kooltaan kompakti. Kaiuttimessa on hihna, jonka avulla sen voi kiinnittää reppuun, ranteeseen tai vaikkapa aurinkovarjoon. Kaiutin on myös veden- ja pölynkestävä IP67-luokituksen mukaisesti, joten kaiutinta voi käyttää esimerkiksi uima-altaan äärellä.Pienestä koosta huolimatta kaiuttimen luvataan tuottavan laadukasta ääntä ja bassoa. Kaiuttimessa on Sound Diffusion Processor, jonka kerrotaan avartavan ääntä kaikissa tiloissa DSP-ääniteknologian ansiosta.Kaksi SRS-XB13 -kaiutinta voidaan liittää langattomasti stereopariksi. Kaiuttimessa on myös mikrofoni, joten sen kautta voi hoitaa myös puhelut.Langattomasta yhteydestä vastaa Bluetooth 4.2 ja yhdistäminen onnistuu Android-puhelimeen kätevästi Googlen Fast Pair -pikayhdistysteknologian avulla. Akunkeston luvataan olevan jopa 16 tuntia ja lataaminen onnistuu USB-C-liitännän kautta. Älypuhelimen kautta voi tarkistaa, koska kaiutin tulee ladata.SRS-XB13:n värivaihtoehdot ovat musta, sininen, ruskeanharmaa, korallinpunainen, puuterinsininen ja sitruunankeltainen.Lisätietoa saa täältä