Chromen "pornotila" vuotaakin tietoja: Google joutuu oikeuteen

Kanne liittyy Chromen ja muiden selainten yksityisyystilaan eli incognito-tilaan, joka myös "pornotilana" yleisesti tunnetaan. Oikeusjutun pohjalla on väite siitä, että hakujätti kerää tietoja myös niistä käyttäjistä, jotka selaimen suojattua tilaa käyttävät.Oikeusjutun keskiössä ovat Googlen seurantapikselit, joita käytännössä kaikki maailman suuret verkkosivustot sivuillaan käyttävät. Selaimen - olipa se sitten Chrome tai vaikkapa Safari - yksityisyystilasta huolimatta kyseinen pikseli ladataan verkkosivulla vierailtaessa ja näin ollen Google kerää tietoa myös niiden käyttäjien käyttäytymisestä, jotka yksityistä tilaa käyttävät.Google on vastannut haasteeseen alleviivaten sitä, että yksityistila ei tarkoita "näkymätöntä" tilaa, vaan sivustojen omistajilla on edelleen mahdollisuus nähdä sivuilla käyvien ihmisten toiminnot. Ja koska tätä seurantaa suuri osa verkkosivuista tekee nimenomaan Googlen tuotteiden, kuten, avulla, on samaan dataan pääsy myös Googlella.Joukkokanne vaatii Googlelta yhteensä viiden miljardin dollarin korvauksia yksityisyyden lupausten rikkomisesta.