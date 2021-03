Äiti teki tyttärensä koulukavereista deepfake-videoita, jotta tytär pääsisi cheerleading-joukkueeseen

Yhdysvalloissa on paljastunut erikoinen tapaus ns. deepfake-videoiden ympäriltä. Deepfake-videot ovat videoita, joissa alkuperäiselle videolle on vaihdettu toisen henkilön kasvot tekoälyä käyttävän ohjelman avulla.

Yhdyasvaltain Pennsylvanian osavaltiossa asuva äiti on tehnyt nipun deepfake-videoita tyttärensä koulukavereista, joissa videolla näyttää siltä kuin tytöt tupakoisivat, joisivat alkoholia tai olisivat alastomina epäsäädyllisissä tilanteissa. Videoiden luonnin jälkeen äiti on lähettänyt videot-cheerleading-joukkueen valmentajalle.Äidin tavoitteena on ollut luonnollisestikin se, että videoilla "esiintyvät" tytöt saisivat potkut joukkueesta - ja äidin oma tytär nousisi heidän tilalleen joukkueeseen.Äiti jäi lopulta kiinni tempustaan, kun hän oli lähettänyt anonyymeja viestejä myös suoraan deepfake-videoille luomilleen hhenkilöille. Yksi tytöistä oli vienyt viestit poliisille, joka oli saanut selville viestien alkuperän - ja onnistunut yhdistämään lähettäjän kyseiseen äitiin. Poliisin tutkimusten mukaan äidin tyttärellä ei ollut osaa eikä arpaa äitinsä puuhissa.Deepfake-videoiden laatu oli ollut ilmeisen hyvä, mutta ei kuitenkaan niin hyvä, etteikö poliisi olisi tunnistanut niitä tekaistuiksi deepfake-videoiksi. Äitiä odottavat nyt syytteet kunnianloukkauksesta sekä häirinnästä. Asiasta uutisoi mm. paikallinen The Philadelphia Inquirer Olemme käsitelleet deepfake-tekniikkaa laajassa oppaassamme , jossa käydään läpi myös tekniikan ongelmia, kuten tässäkin tapauksessa kuvailtuja uhkakuvia.