Jaatko Netflix-tunnukset kaverisi kanssa? Hommalle on tulossa loppu

Arvioiden mukaan valtava määrä ihmisiä jakaa suoratoistopalveluiden tunnuksia ystäviensä kanssa, tarkoituksena luonnollisesti rahan säästäminen. Tähän saakka suoratoistopalveluista höveleimmin asiaan on suhtautunut, joka on käytännössä sallinut tunnusten jakamisen - vaikka kieltääkin sen käyttöehdoissaan.



ote Netflixin käyttöehdoista

Mutta nyt tilanteeseen on tulossa muutos.Netflix on alkanut ilmoittamaan käyttäjille ympäri maailmaa, jos se epäilee heitä toisen käyttäjän Netflix-tunnusten käytöstä.Nyt Netflix on lähestynyt käyttäjiä, jotka sen datan perusteella näyttävät rikkovan tätä ehtoa, ilmoitus kuuluu näin:Kyseessä on toistaiseksi vielä rajattu testi, jossa Netflix hieman ravistelee yleisesti tapahtuvaa tunnusten jakamista. Mutta vaikuttaa siltä, että yhtiö saattaa hyvinkin tiukentaa käytäntöään jatkossa - pienimuotoinen varoittelu toiminee tästä selvänä merkkinä.Suoratoistojäteistä otti tiukan linjan tunnusten jakajiin jo vuonna 2019 kun se alkoi potkimaan pois perhetilausta väärinkäyttäviä käyttäjiä.Netflixin kokeilussa käyttäjän pitää vahvistaa samassa kotitaloudessa asuminen siten, että tilin omistaja saa vahvistuskoodin tekstiviestillä tai sähköpostitse, joka katsojan täytyy syöttää ilmoituksen avaamaan kaavakkeeseen.