Erittäin pienikokoinen Insta360 GO 2 -actionkamera kuvaa monipuolista videota erilaisilla kiinnitysvaihtoehdoilla

GO 2 kamera magneettisessa alustassa

Go 2 -kameran latauskotelo toimii myös kuvausjalustana

GO 2 -kamera kulkee helposti mukana, sillä sen ripustaa vaikkapa vaatteisiin tai kantaa mukana magneettisella kaulakorun tyylisellä alustalla. Itse kameran voi magneettien ansiosta kiinnittää ja laittaa kuvaamaan erilaisiin metallipintoihin vaikkapa hyperlapse- ja timelapse-videoita.Erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia täydentää latauskotelo, joka on varustettu neljännestuuman kokoisella ruuvikierteellä, jonka ansiosta kameran voi kiinnittää helposti esimerkiksi selfietikkuun. Latauskotelo toimii myös itse jalkojen ansiosta kuvaustelineenä.Videokuvaus onnistuu parhaimmillaan 2560 x 1440 50fps -tasolla eli 4K-resoluutiota ei ole tarjolla. Täysteräväpiirtoisella 1080p-tarkkuudella voi kuvata myös 120 kuvan sekuntinopeudella. Valokuvia kamera kykenee ottamaan yhdeksän megapikselin tarkkuudella.Videolle voi myös helposti valita kuvasuhteen. Esimerkiksi YouTube-videoille voi valita 16:9-kuvasuhteen ja Instagramin Kelat-sisällölle 9:16-kuvasuhteen.Sisäistä tallennustilaa kuvaamiseen on tarjolla 28 gigatavua. Yksittäisen videotallenteen pituus voi olla enintään 15 minuuttia. Täydellä latauksella kamerassa riittää virtaa 30 minuutin käyttöön ja latauskotelon kanssa virtaa riittää jopa 2,5 tunnin käyttöön.Kuvaus onnistuu myös esimerkiksi vedessä, sillä Insta360 GO 2 on IPX8-standardin mukaisesti vesitiivis eli se kestää vettä neljän metrin syvyyteen asti.Kuvatut videot voi halutessaan editoida itse tai antaa Insta360 -puhelinsovelluksen FlashCut 2.0 -ohjelmiston leikata ja käsitellä videot tekoälyn ohjauksessa. Ohjelmisto osaa luoda kuvatusta materiaalista upeita videoita musiikilla terästettynä.Insta360 GO 2 -actionkamera on saatavana Suomessa 329 euron kuluttajahintaan. Monipuoliseen tarvikevalikoimaan sisältyvät muun muassa linssinsuoja ja kätevä pikakiinnike. Insta360 GO 2 on yhteensopiva Android- ja iPhone-älypuhelinten kanssa.Lisätietoa kamerasta saa täältä Insta360 julkaisi aiemmin One X2 -kameran , jolla voi kuvata 360-asteen videota.