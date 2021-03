Sonosin kevyt ja pienikokoinen Roam-kaiutin tarjoaa laadukkaan äänentoiston 10 tunnin akunkestolla

Kaiutin sisältää älykkäitä ominaisuuksia. Kaiutin on mahdollista liittää WiFi-yhteyden avulla muuhun Sonos-järjestelmään, ja se vaihtaa automaattisesti Bluetoothiin kaikkialla muualla. Lisäksi kaiutin tukee Apple AirPlay 2:ta."Sonos Roam on kaikkien aikojen älykkäin, monipuolisin ja edullisin kaiuttimemme. Se tarjoaa myös miljoonille uusille asiakkaille mahdollisuuden aloittaa järjestelmämme käyttäminen", kertoo Sonosin toimitusjohtajaSonos Roam toimii WiFi-yhteydellä yhdessä kodin muun Sonos-järjestelmän kanssa ja Bluetoothilla kaikkialla muualla, mikä tekee suoratoistosta saumatonta. Roamin kautta Bluetooth-suoratoistoa on mahdollista hyödyntää myös muihin järjestelmän kaiuttimiin, kun ne ryhmittää Roamin kanssa Sonos-sovelluksella.Lisäksi kaiuttimessa on uusi Sound Swap -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi siirtää äänen helposti Sonos-kaiuttimesta toiseen pitämällä toisto-/taukopainiketta pohjassa.Äänenlaadun luvataan olevan kohdillaan, sillä kaiutin on viritetty ammattilaisten toimesta siten, että ääni kuulostaa juuri siltä kuin sen on tarkoituskin.Kaiutin sisältää LED-valot, jotka ilmoittavat esimerkiksi kun kaiuttimen mikrofonit ovat aktiivisena.Sonos Roamin luvataan tarjoavan jopa 10 tunnin edestä akunkestoa yhdellä latauksella. Sen voi ladata mukana tulevalla USB-C-kaapelilla, millä tahansa langattomalla Qi-laturilla tai erikseen myytävällä Sonosin langattomalla laturilla.Kaiuttimen voi asettaa toiston aikana vaaka- tai pystyasentoon. Kaiutin on pölytiivis sekä täysin vedenpitävä, sillä se on testattu tiukan IP67-luokituksen mukaisesti. Silikoniset kumitulpat ja fyysiset painikkeet suojaavat laitetta putoamisilta ja kolhuilta. Kaiuttimen mitat ovat 168 x 62 x 60 mm ja painoa löytyy 430 grammaa.Sonos Roam on ostettavissa 20. huhtikuuta alkaen 179 euron hintaa. Kaiutin on jo nyt ennakkotilattavissa Sonosin verkkokaupasta