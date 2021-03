Suomen kirjastot yhteistyöhön pelikoodauksen MM-kisojen kanssa

Suomessa järjestettävä GDWC on maailman suurin pelejä tekeville tahoille tarkoitettu kilpailu, jossa pelikehittäjät kisaavat toisiaan vastaan. Tapahtuma on järjestetty Suomessa jo viidesti ja esimerkiksi vuonna 2020 siihen osallistui yli 1800 kehitystiimiä yli sadasta maasta.Yhteistyö tuo GDWC-tapahtumaan oleellisesti liittyvät-puheenvuorot ja erilaiset tapahtumaan liittyvät videot osaksi kirjastojen tarjontaa. Koronapandemian joskus hellittäessä sisältöjä on tarkoitus esitellä kirjastoissa ympäri Suomea. Sulkutilan ollessa päällä kirjastot tuovat GDWC:n sisältöä aktiivisesti esiin omissa palveluissaan ja sosiaalisen median kanavissaan.Kirjastojen toiveena on edistää yhteistyöllä kansalaisten monipuolista lukutaitoa sekä tuoda pelialaa lähemmäs kansalaisia, mahdollistaen pelialalle suuntautuvaa kulttuurisisältöä.Tapahtumasta lisää GDWC:n kotisivuilta