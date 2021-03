Qualcomm julkaisi Snapdragon Sound -teknologian - parantaa langatonta äänentoistoa

Piirivalmistajajulkisti Snapdragon Sound -teknologian, joka on kokoelma audioteknologioita ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan mukaansatempaavaa äänentoistoa eri laitteissa, mukaan lukien älypuhelimet ja langattomat kuulokkeet. Teknologian luvataan tuovan kuluttajille ylivoimaisen langattoman kuuntelukokemuksen musiikin suoratoistoon, puheluihin ja pelaamiseen.

Qualcomm Snapdragon 8-sarjan mobiilialustat

Qualcomm FastConnect 6900 -yhteysjärjestelmät

Qualcomm QCC514x-, QCC515x- ja QCC3056-mallisarjojen Bluetooth Audio SoC-ratkaisut

Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC) -vastamelutekniikka

Qualcomm aptX Adaptive, 24-bit 96 kHz ja 89 ms latenssi

Qualcomm aptX Voice -superlaajakaistaääni

Qualcomm Aqstic äänikoodekki ja älykaiutinvahvistin (WCD938x ja WSA883x)

Qualcomm Audio ja Voice Communication Suite

Snapdragon Sound -logo

"Ihmiskorva on erittäin herkkä häiriöille, viiveille ja muille haasteille, joita esiintyy yleisesti langattomilla äänentoistolaitteilla musiikin suoratoistossa, videoneuvotteluissa tai pelaamisessa. Haluamme tarjota innovaation, joka ratkaisee kuluttajia vaivaavat ongelmat kaikissa äänentoiston vaiheissa. Snapdragon Sound auttaa kaupallistamaan erinomaisilla ääniominaisuuksilla varustettuja tuotteita. Järjestelmätason lähestymistapa yhdistää useita tekniikoita äänialustojen valikoimastamme ja mahdollistaa musiikin langattoman toistamisen samalla äänenlaadulla kuin langallisesti", kertoi, Qualcomm Technologiesin ääni-, musiikki- ja puettavien laitteiden johtaja.Snapdragon Sound on suunniteltu tuottamaan vakaampi ja häiriöttömämpi langaton kuuntelukokemus. Se tukee 96 kHz:n 24-bittistä ääntä, erittäin matalaa viivettä, laitteiden tehokkaampaa parittamista ja kirkasta äänenlaatua.Latenssihaasteet Snapdragon Sound ratkaisee sietämällä jopa 89 millisekunnin Bluetooth-viivettä, jolloin pelaaminen ja videon katselukokemus paranevat. Niille, jotka haluavat kuunnella suoraan mobiililaitteesta, Snapdragon Sound sisältää Qualcomm Aqstic DA-muuntimen. Se tukee jopa 384 kHz:n 32-bittistä PCM- ja DSD-ääntä, joissa on erittäin matala THD+N (total harmonic distortion plus noise).Snapdragon Soundin keskeisiä komponentteja ovat:Xiaomi ja Audio-Technica ovat ilmoittaneet käyttävänsä Snapdragon Soundin ensimmäisinä.Teknologiaa käyttävät tuotteet sisältävät Snapdragon Sound -logon.