Nokia-älytelevisiot ja Streaming Box-mediatoistin saapuvat myyntiin Suomessa

Nokia Smart TV tekniset tiedot

Näytön koko: 32 / 43 / 50 / 55 / 58 / 65 / 75 tuumaa

32 / 43 / 50 / 55 / 58 / 65 / 75 tuumaa Käyttöjärjestelmä: Android TV 9

Android TV 9 HDMI: 4kpl HDMI-sisääntuloja (32-tuumaisessa 3kpl)

4kpl HDMI-sisääntuloja Tarkkuus: 4K UHD (paitsi 32", jossa FullHD)

4K UHD Verkko: Ethernet-liitin, 2,4GHz / 5 GHz WiFi

Ethernet-liitin, 2,4GHz / 5 GHz WiFi Muuta: Sisäänrakennettu Chromecast, Bluetooth-kaukosäädin

Sisäänrakennettu Chromecast, Bluetooth-kaukosäädin Hinta: Alkaen 369 eurosta, kallein malli 1399 euroa



Kuva Nokian käyttöliittymästä

Nokia Streaming Box

Nyt Nokian televisiot tekevät kuitenkin paluun, kun Nokia on lisensoinut tuotemerkkinsä Itävallassa pääkonttoriaan pitävälleille. Euroopan markkinoille Nokia-brändätyt TV-mallit saapuivat myyntiin ennen joulua 2020.Nyt yritys on tiedottanut tuovansa televisiot myyntiin myös Suomessa. Televisiot tulevat myyntiin StreamView'n verkkokauppaan 15. maaliskuuta."Olen ylpeä ja innoissani, että voimme tarjota älykkäät Nokia-viihdelaitteet Suomessa, Nokian kotimaassa. Olemme ammentaneet puhdaslinjaisesta muotoilusta, laadusta sekä helppokäyttöisestä teknologiasta, joista brändi tunnetaan. Voimme nyt tarjota suomalaisille kuluttajille upeita tuotteita hyvään hintaan", toteaa StreamView'n operatiivinen johtajaSuomessa televisiot saapuvat Elisan valikoimiin , josta niitä voi myös tilata jo ennakkoon."Pitkä yhteistyömme Nokian kanssa laajentuu nyt luontevasti TV-maailmaan. Olemme iloisia, että voimme tarjota ensimmäisenä Suomessa Nokia Android TV -malleja, jotka täydentävät hienosti älykkäiden televisioiden valikoimaamme. Suomalaiset panostavat tällä hetkellä paljon koteihinsa, ja erilaiset älykotiratkaisut kiinnostavat: muun muassa televisioita päivitetään älykkäämpiin versioihin nopealla tahdilla", kertoo Elisan liiketoimintajohtajaTelevisioiden koot alkavat 32 tuumasta ja kalleimmassa mallissa kokoa onkin jo 75 tuuman verran. Käyttöjärjestelmänä kaikissa uusissa televisioissa on, joka tukee kaikkia tärkeimpiä suoratoistopalveluita, mm.ja:aa. Ainoastaan sarjan pienin, 32-tuumainen, on varustettu FullHD-tarkkuuden näyttöpaneelilla, kaikkien muiden mallien tukiessa suoraan 4K-tarkkuutta.Nokia-älytelevisiot tulevat saataville Elisan ja Prisman verkkokauppojen valikoimaan. Toimitukset alkavat 15.3.2021.Televisioiden lisäksi Suomen markkinoilla nähdään myös Android TV -käyttöjärjestelmään perustuva Nokia Streaming Box -mediatoistin, joka haastaa muun muassa Chromecastin sekä Xiaomi Mi TV Stickin Mediatoistimen avulla voi helposti muuttaa vanhemman television älytelevisioksi. Streaming Box -laitteessa on myös Chromecast-toiminto. Laitteen mukana toimitetaan myös kaukosäädin.Streaming Box laitteessa on Wi-Fi ja Bluetooth, HDMI, digitaalinen ääniliitäntä, AV, USB-C- ja Ethernet-liitäntä, ja ne tukevat sekä Full HD- että UHD-televisioita. Yhdistämällä peliohjaimen Smart Televisioon tai Streaming Boxiin voit parantaa Android-pelien pelattavuutta.Nokia Streaming Box 8000:ta myyvät Prisma (verkossa ja myymälöissä), Verkkokauppa.com, Kärkkäinen, Veikon Kone, Euronics ja valitut Citymarket-tavaratalot. Suositushinta on 99 euroa.