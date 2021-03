SoundCloudilta merkittävä muutos: maksaa jatkossa suoraan artistille, jota fanit kuuntelevat

Käyttäjä A kuuntelee bändiä X, 100 kertaa kuukaudessa

Käyttäjä B kuuntelee bändiä Z, 50 kertaa kuukaudessa

Käyttäjä C kuuntelee bändejä X, Y ja Z, kaikkia 50 kertaa kuukaudessa

Esimerkiksikerää kaikkien käyttäjien kuukausimaksut ja mainostulot samaan pottiin, joka sitten jaetaan artisteille kaikkien kappaleiden striimausten perusteella. Tällä tavalla isot artistit saavat enemmän rahaa kuin pienet.SoundCloudin mukaan 124 000 seuraajan artisti saa vanhan mallin mukaan 120 dollaria kuukaudessa, mutta SoundCloudin uuden mallin mukaan tämä artisti saa nyt 600 dollaria kuukaudessa.Esimerkki aiheesta:Jos ajatellaan, että on kolme käyttäjää: A, B ja C ja kolme bändiä: X, Y ja Z.Spotifylla X saa 150 kuuntelua, Y 50 kuuntelua ja Z 100 kuuntelua.Jokainen käyttäjä maksaa 10e/kk. Spotify jakaa tuon rahan edellämainitulla jakaumalla, eli X saa puolet rahasta, Z saa 33% rahasta ja Y saa 16% rahasta.SoundCloudin mallissa kaikki käyttäjän A raha menee X:lle, B:n kaikki raha Z:lle ja C:n raha jaetaan kolmeen osaan.SoundCloudin musiikkia voi kuunnella ilmaiseksi mainosten kera. Lisäksi palvelussa on kuukausimaksulliset Go- ja Go+ -tilaukset