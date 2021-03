AfterDawnin Kysy/Vastaa -osio itsenäistyi

18 177 kysymystä

Sittemmin osio on vuosien saatossa jäänyt hieman lapsipuolen asemaan, vaikka sillä oma vakiintunut käyttäjäkuntansa onkin aina ollut. Laajensimme vähin äänin palvelua omaan osoitteeseensa jo vuosia sitten,-sivustoksi. Tästä huolimatta pidimme myös vanhan AfterDawnin kopion palvelusta elossa, osana pääsivustoamme.Nyt olemme kuitenkin vihdoin uudistaneet X2.fi -palvelua merkittävästi ja samalla lakkautamme vanhan AfterDawnin kysy/vastaa -osion ja ohjaamme sen liikenteen kokonaan X2.fi -osoitteeseen. Uudistuksen tärkein anti on ollut sivuston merkittävä nopeuttaminen sekä sen modernisointi kännyköiden näytölle sopivaksi. Jo nyt valtaosa palvelun liikenteestä on ollut kännyköillä tapahtuvaa, joten responsiivinen ulkoasu korjaa ison puutteen palvelun käytettävyyden osalta.Siirtämällä palvelun omaan osoitteeseensa, se eriytyy selkeämmin AfterDawnin teknologiaan keskittyvästä aihepiiristä ja on luonnollisempaa, että X2.fi-palvelussa voi jatkossa kysyä mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Samalla AfterDawnin fokus oppaiden, uutisten ja arvostelujen teknologiasivustona selkeytyy.X2.fi:ssä on tällä hetkellä, laajalla skaalalla eri aihepiireistä. Moderoimme palvelua varsin rankalla kädellä ja toivomme, että siitä on hyötyä käyttäjille yksinkertaisten, nopeiden kysymysten kysymiseen, joihin yhteisömme vastaa parhaansa mukaan.Tervetuloa tutustumaan:Ja kuten aina, bugeja tulee varmasti löytymään ensimmäisten päivien jälkeen, joten kertokaa niistä vaikka tässä uutiskommenttien yhteydessä ja pyrimme korjaamaan ne mahdollisimman pian. Myös ideoita jatkokehityksen osalta otetaan mielellään vastaan.