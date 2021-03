DJI:n FPV -kuvauskopteri kiihtyy nollasta sataan kahdessa sekunnissa, huippunopeus peräti 140 kilometriä tunnissa

Kuvaamista ja ohjaamista varten kopterin mukana toimitetaan lentolasit, joiden avulla lennättäjä näkee maailman ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Tästä kopteri on myös nimensä saanut (FPV, First-person view).DJI FPV -kuvauskopteri painaa 795 grammaa ja se on aerodynaamisesti muotoiltu. Näiden myötä kopteri pystyy lentämään nopeasti ja ketterästi. Samalla kuitenkin kuvaaminen onnistuu laadukkaasti RockSteady-kuvanvakaimella varustetulla 4K-videokameralla, joka tallentaa sulavaa videokuvaa jopa 60 kuvan sekuntinopeudella ja laajalla 150 asteen näkökentällä.DJI FPV -kuvauskopteri sopii sekä amatööreille että ammattilennättäjille kolmen erillisen lentotilan ansiosta.Normaalitilassa kopterissa on käytössä esteentunnistimet, jotka hälyttävät lennättäjää havaituista esteistä ja hidastaa kopteria automaattisesti. Visuaaliset paikannusanturit ja apuvalo kopterin pohjassa helpottavat lentoonlähtöä ja laskeutumista. Tässä tilassa lentonopeus on 15 m/s eli 54 kilometriä tunnissa. Normaalitilassa kopteri pystyy myös leijumaan paikallaan.Kokeneille lentäjille suunnattu manuaalitila poistaa anturit ja leijuntaominaisuuden käytöstä. Tässä tilassa voi myös lentää 39 m/s nopeudella eli 140 kilometriä tunnissa.Sporttitila puolestaan osuu kahden muun vaihtoehdon väliin. Lentäminen on ketterämpää, mutta käytössä on myös muutamia normaalitilan turvaominaisuuksia.DJI:n turvaratkaisut neuvovat lennättäjiä ilmatilan rajoituksista ja mahdollisista vaaratilanteista. Lisäksi ADS-B-vastaanotin varoittaa, jos miehitettyjä lentoaluksia on lähellä.Lentoturvallisuutta lisää myös se, että FPV-lentolaseja käytettäessä lennättäjällä on EU-säädösten mukaisesti oltava mukanaan toinen henkilö ilmatilan tarkkailijana. DJI FPV -kuvauskopterin mukana toimitetaan perinteistä peliohjainta muistuttava kahdella kädellä käytettävä käsiohjain. Erikseen voi puolestaan hankkia DJI Motion Controller -ohjaimen, joka on täysin uudenlainen yhden käden liikkeellä ohjattava liikeohjain.Kopteri, lasit ja ohjain käyttävät DJI OcuSync 3.0 -lähetystekniikka, joka mahdollistaa jopa kymmenen kilometrin lentoetäisyyden. Lentoaikaa yhdellä akulla on peräti 20 minuuttia. Kopteri on myös lentokykyinen tuulisella säällä ja kestää enintään 39-49 kilometriä tunnissa puhaltavan tuulen.DJI FPV -kuvauskopteri tulee myyntiin välittömästi 1 399 euron kuluttajahintaan. DJI Motion Controller -liikeohjain tulee myyntiin 149 euron kuluttajahintaan. Kuvauskopterin mukana toimitetaan lentolasit, käsiohjain ja muut lennättämiseen tarvittavat tarvikkeet. Kopteriin on saatavana laaja valikoima lisätarvikkeita ja varaosia, jotka on tarvittaessa helppo ottaa käyttöön tai vaihtaa itse.Lisätietoa saa täältä