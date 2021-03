Sony lopettaa elokuvien ja TV-sarjojen myynnin PlayStation Storessa

Sony Interactive Entertainment -osaston videopomo Vanessa Lee on kertonut, että yhtiö lopettaa elokuvien ja televisiosarjojen myynnin ja vuokrauksen PlayStation Storen välityksellä. Sony Interactive Entertainment -osaston videopomo Vanessa Lee on kertonut, että yhtiö lopettaa elokuvien ja televisiosarjojen myynnin ja vuokrauksen PlayStation Storen välityksellä.

Kyseessä on jokseenkin odotettu liikku, sillä suoratoisto on ajanut mediamyynnin käytännössä pois kartalta, joten Sonynkin osalta on syytä siirtyä täysin suoratoistopohjaiseen toimintaan, erityisesti sen verkkoon kytketyissä multimedialaitteissa, kuten PlayStation-konsolit.



Aivan heti myynti ei kuitenkaan lopu, vaan Sonyn siirtymisaika kestää aina elokuun loppuun saakka, joten ostoksia voi vielä tehdä, mikäli haluaa kokoelmiinsa PlayStation Storen videosisältöä.



Kokoelman pysyvät tietysti myös täysin ehjinä myynnin lopetuksen jälkeenkin ja kuluttajat voivat nauttia ostetusta viihteestä muutoksesta riippumatta.



Sekä uusi PlayStation 5 että PlayStation 4 sisältävät liudan suoratoistopalvelujen sovelluksia, joista sisältöä löyty moneen makuun, mutta ostamiseen on pian käytettävä jotain muuta kanavaa kuin PlayStation Store.