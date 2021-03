Disney+:n Star-sisältö avautui 23.2. - nämä olivat ensimmäisen viikon suosituimmat sarjat ja elokuvat

Näiden joukkoon kuuluvat mm. sarjat Modern Family, Family Guy, Desperate Housewives, Sons of Anarchy, Greyn anatomia, Scandal sekä elokuvien osalta puolestaan mm. Deadpoolit, Kingsman: Salainen palvelu ja The Grand Budapest Hotel.Eri suoratoistopalveluiden sisältötietoa yhteenkeräävä-palvelun datan mukaan Starin tuoma uusi sisältö kiinnosti suomalaisia.Ensimmäisen viikon jälkeen elokuvien osalta Top 10 -lista koostuu kokonaan Star-sisällöstä. Eniten suomalaisia kiinnosti The Grand Budapest Hotel, jonka lisäksi listalle pääsivät muun muassa Deadpool ja Deadpool 2.Sarjojen osalta lista koostuu suurimmaksi osaksi Starin sisällöstä. Uudesta sisällöstä eniten kiinnostivat Lost, Criminal Minds, Greyn anatomia ja The Killing.Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa