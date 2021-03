Terminator tekee paluun - Netflixille kokonainen sarja

in ikoninen Terminator -hahmo on tekemässä jälleen paluun. Tällä kertaa paluu ei tapahdu elokuvan muodossa, vaanluodun TV-sarjan kautta.

Olen otettu siitä, että Netflix ja Skydance ovat antaneet minulle mahdollisuuden lähestyä Terminatoria tavalla, joka rikkoo totuttuja ajattelutapoja, heiluttaa odotuksia ja jossa on todellista rohkeutta.

Raaka-Arskaa ei kuitenkaan tulla sarjassa näkemään, vaan kyseessä on anime-sarja, jonka taustalla on anime-piireissä legendaariseksi muodostunut studio. Studio on tunnettu mm.-tuotannoista ja useista muista anime-projekteista.Netflix ei ole paljastanut sen kummemmin yksityiskohtia tulevan Terminator-sarjan käänteistä, aikataulusta tai oikeastaan mistään muustakaan. Sarjan taustalla olevakuitenkin kommentoi tulevaa Varietyn haastattelussa näin:Netflix on panostanut animeen hiljattain erittäin paljon, joten Terminatorin tuominen animemuodossa palveluun on sinänsä looginen askel yhtiölle.Alla vielä muistin virkistykseksi vuonna 1991 julkaistun ikonisen Terminator 2 -elokuvan traileri: