OnePlussan perustajan firma nappasi ruotsalaisen design-firman talliinsa

Vaikka yhtiöllä ei ole vielä ensimmäistäkään tuotetta ja sen tulevien tuotteiden tarkoitusperistäkään ei ole täyttä varmuutta, raapii yhtiö itselleen medianäkyvyyttä varsin mielenkiintoisilla tavoilla. Hiljattain uutisoimme, miten Androidin perustajan yhtiö, Essential, on nykyisin Nothingin omistuksessa.Nyt Nothing on kertonut yhteistyöstä ruotsalaisen-yhtiön kanssa, joka kuulostaa lehdistötiedotteen perusteella enemmänkin yrityskaupalta kuin yhteistyöltä. Teenage Engineering tulee olemaan jatkossa vastuussa Nothingin tuotteiden muotoilusta ja designista.Teenage Engineering on kerännyt mainetta erikoisilla niche-tuotteillaan kuten 600 euroa maksavalla matkaradiollaan ja peliteemaisilla syntetisaattoreillaan Teenage Engineeringin toimitusjohtajaon nimetty Nothingin luovaksi johtajaksi ja Teenage Engineeringinista tulee Nothingin design-päällikkö.