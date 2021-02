Ruma sota syttymässä? Microsoft ja julkaisijat, myös Suomen sanomalehdet, kimppaan Googlea ja Facebookia vastaan

Microsoftin kulma

Ongelmakohdat

Jotta ymmärtäisimme tilanteen, selitetään hieman:Australiassa maan hallitus on puuhaamassa lainsäädäntöä, joka pakottaisi kaikki uutissisältöön linkkaavat palvelut, kuten Googlen jamaksamaan siitä ilosta, että ne saavat ohjata käyttäjiä uutissivustoille.Luonnollisesti sekä Googlen että Facebookin reaktio on ollut täystyrmäys idealle: Facebook poisti hetkellisesti uutisiin linkkauksen käytöstä australialaisilta käyttäjiltään ja Google on väläytellyt sitä, että yhtiö vetäytyy kokonaan Australiasta, jos lakiesitys menee läpi.Vastaavia ideoita on heitetty ilmaan aiemminkin: Espanja mm. vaati jo vuosia sitten Googlea maksamaan siitä, että uutislinkit näkyvät sen paikallisessa Google News -palvelussa. Vastavetona Google lakkautti koko palvelun Espanjassa - ja julkaisijat menettivät merkittävän määrän liikennettä. Tälle vuodelle vastaavaa ideaa on heitelty ilmaan myös Tanskassa on käytännössä ainoakilpailija länsimaisissa hakukoneissaja yhtiö on muutenkin monilla verkon alueilla Googlen ainoa vakavasti otettava kilpailija. Googlen hakukone on kuitenkin käytännössä de facto hakukone lähes kaikissa maissa: Suomessa sen markkinaosuuden arvioidaan olevan noin 95 prosenttia Sillä ei käytännössä ole mitään menetettävää hakukonebisneksen osalta - ainoastaan voitettavaa.Nyt Microsoft on liittoutunut eurooppalaisten mediatalojen kanssa ja yhdessä ne toivovat vastaavaa lakia myös Eurooppaan, josta Australiassa nyt väännetään kättä.Lobbausprojektissa ovat mukana Microsoftin lisäksi eurooppalaisia kustantajia edustavatsekä. Näistä suomalaiset aikakauslehdet kuuluvat ainakin jälkimmäiseen, EMMAan,-järjestönsä kautta. Lisäksi käytännössä kaikki kotimaiset sanomalehdet kuuluvat News Media Europeenjäsenyyden kautta.Järjestöt, yhdessä Microsoftin kanssa, pyrkivät vaikuttamaan EU-tasolla siihen, että EU:n lainsäädäntö rakennettaisiin tulevaisuudessa Australian mallin mukaiseksi. Mallissa laki pakottaa "portinvartijat" kuten Facebookin ja Googlenneuvottelemaan "reilusta korvauksesta" uutismedioiden kanssa siitä, että niiden sisältöä näkyy Facebookissa ja muissa alustoissa.Sinänsä vääntö on mielenkiintoinen, koska uutiset eivät ole luettavissa Facebookissa eivätkä Googlen hakutuloksissa, vaan niitä pitää klikata. Klikkauksen seurauksena lukija päätyy kyseisen uutismedian sivuille - ja uutismedia saa rahaa mainosnäyttöjen muodossa.Lisäksi uutismediat voivat jo nyt halutessaan estää sisältönsä päätymisen Googlen hakutuloksiin, yksinkertaisesti estämällä uutistensa indeksoinnin robots.txt -tiedoston avulla . Samaa tiedostoa tottelee myös Facebook. Eli uutismediat voivat jo nyt estää oman sisältönsä näkymisen sekä Googlessa että Facebookissa. Sen sijaan suurin osa uutismedioista optimoi sivujaan niin, että ne näkyisivät mahdollisimman hyvin kummassakin edellä mainituista alustoista.Lakiesitys ei myöskään ota kantaa sen suhteen, miten mihinkään järjestöön kuulumaton verkkosivusto asemoituisi tähän kokonaisuuteen: estetäänkö vaikkapa AfterDawnin näkyminen Googlessa ja Facebookissa, koska emme ole osana sanomalehtien etujärjestöä, emmekä siksi päädy osaksi niiden mahdollista sopimusta nettijättien kanssa. On hyvin epätodennäköistä, että nettijätit haluavat käyttää aikaansa neuvotellakseen tuhansien pienempien uutismedioiden kanssa yksi kerrallaan.Elämme mielenkiintoisia aikoja.