LG aikoo lisensoida älytelevisioidensa käyttöjärjestelmää muillekin valmistajille

Harva käyttöjärjestelmä on kokenut niin montaa kolhua ja mutkaa elämänsä varrella kuin. Sisukkaasti edelleen elossa oleva käyttöjärjestelmä on kenties saamassa uutta nostetta lähitulevaisuudessa.

webOS syntyi 2009, kun muinainen taskutietokoneiden valtias,, päätti kehittää itselleen uuden käyttöjärjestelmän joka korvaisi vuodesta 1996 saakka palvelleen-käyttöjärjestelmän. Sittemmin käyttöjärjestelmä päätyi yrityskaupan mukana:n omistukseen, kun HP osti Palmin itselleen vuonna 2010.webOS ei löytänyt HP:n huomassa kuitenkaan koskaan oikein käyttökohdettaan ja HP myikin webOS -käyttöjärjestelmän:lle vuonna 2013. LG päätti ostaa käyttöjärjestelmän itselleen omien älytelevisioidensa käyttöjärjestelmäksi. Sittemmin LG on laajentanut webOS:n käyttöä ja on julkaissut mm. älykelloja ja älyjääkaappeja(!), jotka käyttävät webOS:ää.Koska älytelevisioissakin on vahvasti siirrytty sovelluspohjaisiin markkinoihin, on LG:n itsensä käyttämä alusta ollut hieman huteralla pohjalla:Tätä paikkaamaan yhtiö on nyt päättänyt lisensoida webOS:ää myös muille halukkaille. Mukaan ovat ilmottautuneet ainakinsekä pari pienempää elektroniikkavalmistajaa. Valitettavasti muut suuret valmistajat ovat pitkälti omat ratkaisunsa jo tehneet:käyttääiä omissa televisioissaan ja suurin osa muista valmistajista tukeutuu Androidiin.Nähtäväksi jää, kerääkö webOS tulevina vuosina uusia tukijoita vai jääkö se edelleen pääasiassa LG:n omaksi valinnaksi älytuotteissa.