Verohallinto huomauttaa: Viikonlopusta lähtien liikkunut viesti veronpalautuksesta on huijausta, myös oikeaa veropostia liikkeellä

Viikonlopusta lähtiennimissä on liikkunut huijausviesti veronpalautuksesta. Viesti on otsikoituja viestissä kehotetaan saajaa täyttämään lomake, jonka avulla veronpalautuksen saa itselleen.

"Juuri kalasteluviestien takia meidän lähettämissä viesteissä ei ole koskaan klikattavia linkkejä, joiden kautta asiakas voisi mennä palveluihimme. Jos olet saanut veropalautusta käsittelevän viestin sähköpostiisi, se on huijaus. Tuhoa viesti välittömästi", ylijohtajaVerohallinnosta sanoo.Mikäli tällaiseen viestiin on vastannut pankkikortti- tai verkkopankkitunnusten kera, ota yhteyttä omaan pankkiin. Myös poliisille pitää tehdä rikosilmoitus.Verohallinto huomauttaa samalla myös oikeasta veropostista, sillä 220 000 toiminimiyrittäjän ja 130 000 maa- ja metsätaloudenharjoittajan esitäytetyt veroilmoitukset ovat tulossa OmaVeroon torstaina 25. helmikuuta."Monella on käytössä Suomi.fi-viestit, eli esitäytetyt veroilmoitukset eivät tule enää paperilla. Suomi.fi-viestejä käyttävät saavat sähköpostiherätteen, kun esitäytetty veroilmoitus löytyy OmaVerosta. Viestin lähettäjänä on Suomi.fi ja viesti on otsikoitu Huomioitavaa OmaVerossa. Näissäkään herätteissä ei ole tietoturvasyistä koskaan suoraa linkkiä OmaVeroon", viestintäpäällikkökertoo.