Pienen ruotsalaisen studion viikinkipeli jyrää maailmalla: Nousi yhdeksi kautta aikain suosituimmaksi

Viiden hengen pelistudionn viikinkipeli on jyrännyt itsensä hetkessäkaikkien aikojen suosituimpien pelien joukkoon. Pelin on ostanut jo kolme miljoonaa pelaajaa ja sitä pelasi viikonloppuna yli puoli miljoonaa yhtäaikaistatilastojen mukaan.Myös pelin arviot ovat häikäisevät: Steamissa sen arvosanana on tätä kirjoittaessa, yli 98% pelaajista on suositellut peliä.Pelin tilastot ovat vieläkin vakuuttavampia siksi, että peli on Steamissa ns.-julkaisuna, eli peli ei ole valmis, vaan edelleen kehitysvaiheessa. Peli on selviytymispeli, joka on viikinkiteemainen: siinä 1-10 pelaajaa yrittää selviytyä pelin luomassa maastossa ja rajatun kartan alueella.Peli löytyy Steamista ja maksaa Early Access -vaiheessa 16,79 euroa.Ohessa pelistä maistiaisia gameplay-videon muodossa: