Tässä kaikki maaliskuun uudet Netflix-sarjat

Muksuille on tulossa uusi Los Angelesin haamujen klubista kertovaja mm. Michelle Obaman tähdittämä opettava lasten sarjaHieman aikuishenkisempää animaatiota tarjoavat puolestaan uudet anime-sarjatsekä Valven huippusuosittuun peliin perustuvaKansainvälisen tuotannon osalta uutuuksia ovat ranskalainen elokuvaan perustuva rikosdraama, Money Heistin tekijöiden espanjalaisdraama prostituoitujen pakomatkasta, poliittinen dokumenttisarja seksuaalisesta häirinnästä Espanjassa, saksalaisdokkarisarjasekä belgialaispoliitikon murhasyytöksistä kertovaDokumenttisarjoja tulee myös Yhdysvalloista.tuo tutun dokumenttisarjan nyt koripallon college-kilpailuihin, rikosdokkarikertoo nimensä mukaisesti murhasta mormooniyhteisössä jaon tiededokkari merirosvoista.Uutta tositelevisiota saadaann muodossa, jossa hääsuunnittelija ja kiinteistövälittäjä kilpailevat parien rahoista ja toiveista.Tulossa on lisäksi uusi American Idolista tutun Katharine McPheen tähdittämä sitcomsekä saman nimiseen John Marrsin kirjaan perustuva scifi-sarjaTässä Netflixin maaliskuussa julkaistavat uudet alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä:The One