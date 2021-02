Sodan lopuksi: Kumpi voitti, Playstation 4 vai Xbox One?

Sony Playstation 2 myi 157,7 miljoonaa kappaletta, alkuperäinen Xbox 24,7 miljoonaa kappaletta

Sony Playstation 3 myi 87,4 miljoonaa kappaletta, Xbox 360 85,8 miljoonaa kappaletta (tässä kisa meni tiukaksi..)

Sony Playstation 4 myi 115,1 miljoonaa kappaletta, Xbox One 49,6 miljoonaa kappaletta

Molemmat yhtiöt julkaisivat uudet pelikonsolit vuoden 2020 syksyllä: Microsoftilta tuli Xbox Series S/X ja Sonylta Playstation 5 . Niiden myötä Microsoft on lopettanut edellisen sukupolven Xbox One -konsolin valmistuksen ja Sonykin on lopettanut jo valtaosan Playstation 4-malleistaan Onkin hyvä hetki ottaa selvää siitä kumpi voitti ikuiselta näyttävän taistelun edellisen näytöksen?Molemmat konsolit julkaistiin vuonna 2013ja ne tulivat laajemmin myyntiin vuoden 2014 aikana. Eli matkaa parivaljakolla ehti kertyä mittariin seitsemän vuoden ajan.Mutta..Asiaa tarkoin seuraava ja luotettavana pidetty VGChartz antaa tähän selkeän vastauksen:. Globaalisti luvut ovat todella selkeät: kaikki PS4-mallit yhteenlaskettuna Sony myi 115 miljoonaa Playstation 4 -konsolia kun taas Microsoft onnistui myymään ainoastaan 49,6 miljoonaa Xbox One -konsoliaAinoastaan Pohjois-Amerikan markkinoilla peli oli jokseenkin tasainen: siellä Microsoftin konsolia myytiin 32 miljoonaa kappaletta ja PS4:sta 38 miljoonaa kappaletta. Euroopassa ja Japanissa Sony vei Microsoftia kuin litran mittaa: Euroopassa luvut olivat Sonyn hyväksi 48 miljoonaa vs 12 miljoonaa ja Japanissa 9 miljoonaa vs 0,1 miljoonaa.Sony on itse asiassa voittanut parivaljakon välisen konsolisodan jo kolmesti:Mielenkiinnolla odotamme miten PS5 vs Xbox Series X/S -kisassa käy vuosien aikana.