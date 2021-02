Uuden Xboxin omistajille herkkua: vanhat pelit pyörivät sulavammin

Uusissa-konsoleissa toimii valtaosa edellisen,, peleistä. Mutta nyt nekin parantuvat, kun peleihin on tuotu-nimellä kulkeva ominaisuus.FPS Boost nostaa tiettyjen vanhempien pelien ruudunpäivitysnopeutta kaksi kertaa niin nopeaksi kuin se on ollut Xbox Onella pelattaessa. Joidenkin pelien osalta nopeutus on jopa 4x tasoa.Ominaisuus on tärkeä etenkin raskaimmissa ensimmäisen persoonan taistelupeleissä, jotka ovatkin ensimmäisiä FPS Boostin käyttöön ottavia pelejä.jasaavat kaikki FPS Boost -päivityksen Xbox Series X|S:llä.Kevään mittaan, kun päivitykset tulevat jakeluun, löytyy ominaisuus kunkin tuetun pelin hallintapaneelista, josta FPS Boost -ominaisuuden voi halutessaan kytkeä päälle kyseiselle pelille.Osa FPS Boost -parannelluista vanhemmista peleistä on tarkoitus tuoda myös osaksi-ohjelmaa, jolloin nekin pelaajat pääsevät kokeilemaan pelejä, jotka eivät niitä Xbox One -aikakaudella itselleen ostaneet.