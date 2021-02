Maailman nopeimmat WordPress-palvelimet tulevat Suomesta Seravon toimesta

"Seravon WordPress-palveluiden nopeus on monen vuoden määrätietoisen tuotekehityksen ansiota. Sikäli nämä tulokset eivät ole meille valtava yllätys, mutta ne saavat hymyn huulille. On hienoa nähdä puolueeton todiste, että olemme onnistuneet tavoitteissamme erinomaisesti ei vain Suomen, vaan koko maailman mittakaavassa", Seravon perustajasanoo.Hänen mukaansa nopeus on tulos muutaman ison asian ja satojen pienten asioiden tekemisestä oikein. Tamperelaisen yhtiön ylläpidossa on yli 4 000 WordPress-verkkosivustoa."Meillä on pelkästään WordPressiä varten ja ilman kompromissien tarvetta rakennettu palvelinympäristö, jonka palvelimet on viritetty kotimaisella Linux-osaamisella ja suomalaislähtöisen MariaDB-tietokannan maailmanluokan osaamisella. Olemme itse avoimen lähdekoodin eturintamassa. Paras tapa olla kehityksen aallonharjalla on olla tekemässä sitä itse."ismyhostfastyet.com -sivuston tulokset perustuvat oikeilta Google Chrome-selaimen käyttäjiltä koottaviin tilastoihin. Mittaus koskee sitä, kuinka kauan aikaa kestää selaimen tekemästä sivupyynnöstä, että palvelin alkaa lähettää selaimelle html-sivun sisältöä. Chromen kehittäjä Google kerää tilastotietoja käyttäjiltä, jotta Chromea voidaan optimoida entistä sähäkämmäksi selaimeksi.Sivusto ei tosin kerää tietoja läheskään kaikkien sivujen osalta, vaan ainoastaan vierailuista maailman suosituimmilla sivustoilla. Tästä syystä otoksessa on mukana myös Seravon asiakkaiden sivustoista vain suurimmat 25 prosenttia."Perinteisesti varsinkin WordPress-maailmassa suurimmat sivustot ovat yleensä myös raskaimpia ja hitaammin latautuvia. Seravolla näin ei ole, koska olemme luoneet palvelut nimenomaan ratkaisemaan WordPressin käytön yleisimpiä haasteita, kuten sivuston hitaus ja erityisesti lisäosien tietoturvariskit", Otto Kekäläinen kertoo.Lisätietoa aiheesta saa täältä