Yksi kaikkien aikojen suosituimmista peleistä, Lemmings, täytti 30 vuotta

Peli itse asiassa julkaistiin demoversiona jo vuoden 1990 jouluksi,-lehden joulunumeron mukana.. Kyseinen kolme kenttää sisältänyt demoversio oli niin suosittu, että julkaisijan,, piti kiirehtiä valmis peli ulos mahdollisimman pian, jotta hype-käyrä ei ehtisi laantua.Ja 14.2.1991 peli vihdoin julkaistiin- ja se oli valtaisa menestys. Hyvin pian peli käännettiin käytännössä kaikille silloisille suosituille tietokonealustoille: vuoden sisään Amiga-version julkaisusta peli oli käännetty sekä:lle, PC:lle,ille että. Ja lisää seurasi: Commodore 64, Acord Archimedes, Apple MacIntosh, NES, jne.Pelin ideana on siis ohjata laumaa sopuleitaheidän matkallaan kohti maalia ja turvapaikkaa. Ohjaamiseen käytetään erilaisia esteitä, rakennustyökaluja, jne ja niitä käyttämällä luodaan turvallinen reitti, jota pitkin sopulit pääsevät lopulta turvaan.Hyvin yksinkertainen idea siis - mutta äärimmäisen koukuttava. Alla videota alkuperäisestä Amigan Lemmings-versiosta:Pelin julkaissut Psygnosis myytiin sittemmin vuonna 1993ja Lemmingsien oikeudet ovat Sonyn hallussa. Sonyn lisenssillä Lemmingseistä julkaistiin versio Androidille ja iPhonelle vuonna 2018 Pelin myyntimääriä on mahdoton arvioida tarkasti, mutta arviot liikkuvat noin 20 miljoonan myydyn pelin tasolla, kun mukaan lasketaan kaikki virallisella lisenssillä tehdyt käännökset pelistä, jotka on pitänyt ostaa rahhalla