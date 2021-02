Budbee tuo Suomeen Budbee Plus -jäsenyyden: verkkokauppatilaukset toimitetaan kotiovelle personoidun aikataulun mukaisesti

Yritys haluaa Budbee Plus -palvelunsa avulla palvella asiakaskuntaa, joka tekee verkkokauppaostoksia säännöllisesti ja haluaa sujuvoittaa pakettiliikennettä."Budbeellä pyrimme aina luomaan asiakkaan näkökulmasta parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Budbee Plus -jäsenyys on niille, jotka shoppailevat verkossa usein, ja arvostavat pakettitoimitusten helppoutta ja räätälöityä palvelua. Se on hyvä esimerkki siitä, mille tasolle palvelukokemus voidaan viedä", kertoo, Budbee Suomen kaupallinen johtaja.Budbee Plus -jäsenyys maksaa 4,9 euroa kuukaudessa tai vuodessa 49 euroa.Jäsenyys mahdollistaa sen, että kaikki Budbeen kautta tilatut paketit tuodaan asiakkaalle tämän valitseman aikataulun mukaisesti. Asiakas luo henkilökohtaisen tilausaikataulunsa, jonka mukaan paketit saapuvat kotiovelle ja mahdolliset palautukset hoidetaan samalla.Tulevaisuudessa palvelun kerrotaan saavan uusia ominaisuuksia.Budbee uskoo verkkokaupan kasvun jatkuvan globaalisti vuonna 2021, sillä koronan vuoksi moni on siirtynyt verkko-ostamiseen pysyvästi."Budbee Plus on hyvä esimerkki siitä, millaisia palveluita verkkokaupan kasvu ja sen ympärille rakentuvat innovaatiot tuovat mukanaan. Kun paketit toimitetaan jäsenyyden avulla niin, että toimitus istuu asiakkaan jokapäiväiseen elämään, asiakas säästää paljon aikaa ja energiaa, ja näin hänen kokemuksensa verkkokauppashoppailustakin on kokonaisuudessaan parempi", Kerola summaa.Budbee toimii Suomessa pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Oulussa, ja sitä käyttävät esimerkiksi Elisa, Yliopiston Apteekki, Gigantti, Sportamore, Musti ja Mirri, Asos, XXL, Lindex, Stadium sekä Ruohonjuuri.Lisätietoa Budbee Plus -jäsenyydestä saa täältä