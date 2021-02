Ongelmia kodin langattoman verkon kanssa? DNA:n uusi Nettipulssi -palvelu lupaa ratkaista ne älyteknologian avulla

lanseeraa kiinteän verkon modeemeihin uuden älyteknologiaan perustuvan-palvelun, jonka avulla on mahdollista saada kodin langaton verkko huomattavasti laadukkaammaksi.

Kiinteän verkon modeemeissa toimiva DNA Nettipulssi -palvelu käyttää tekoälyä, joka analysoi verkon toimintaa, tunnistaa kotiverkon ongelmakohtia ja optimoi automaattisesti laitteiden välistä verkon käyttöä.Oman kotiverkon parannusehdotukset välittyvät asiakkaalle Oma DNA -sovelluksen kautta. DNA:n modeemilla palvelu antaa esimerkiksi huonekohtaiset suositukset netin parantamiseksi.Myös muiden operaattoreiden asiakkaat voivat hyödyntää DNA Nettipulssin tarjoamia verkon parannusvinkkejä ilmaiseksi selaimen avulla."DNA panostaa merkittävästi 4G-, 5G- ja valokuituverkkojen kehittämiseen. Verkkojen kehittyessä pullonkaulat siirtyvät kotiverkkoihin ja erityisesti heikosti toimiviin WiFi-verkkoihin. Haluamme laadukkaiden yhteyksien lisäksi tarjota asiakkaillemme keinoja saada entistä toimivampi kotiverkko. DNA Nettipulssi -palvelu parantaa huomattavasti langattoman verkon toimintaa, sillä se ratkoo automaattisesti kotiverkon haasteita ja helpottaa asiakkaitamme havaitsemaan ongelmakohdat, joihin käyttäjä voi itse vaikuttaa. Näin ollen asiakkaamme voivat keskittyä itselle tärkeisiin asioihin netistä murehtimisen sijaan", kertoo DNA:n laajakaista- ja TV -liiketoiminnan johtajaIlmainen DNA Nettipulssi -palvelu tulee käyttöön 17.2. alkaen kaikkiin DNA:lla myynnissä oleviin DNA:n kiinteän verkon modeemeihin. Lisäksi palvelu tulee samaan aikaan saataville yli 170 000 DNA:n asiakkaalle, joiden modeemit tukevat uutta älyteknologiaa."Jos haluaa toimivan laajakaistan kotiin, on ymmärrettävä, että uuteen verkkoteknologiaan vaihtaminen ei auta mitään päätelaitteen ollessa vanhentunut. Ajanmukaisella päätelaitteella käyttäjä varmistaa, että laite saa tarvittavat päivitykset, on tietoturvallinen, sisältää uusimmat teknologiat ja on yhteensopiva muiden uusien laitteiden kanssa", Haikonen täsmentää.Lisätietoa palvelusta saa täältä